Aos 22, ela criou uma rede de picolés customizados — e já fatura R$ 6 mi

Quatro bases, oito coberturas e oito recheios. Essa equação nos permite 300 combinações de uma sobremesa inédita: o picolé customizável da Kekala, a primeira startup a oferecer este tipo de produto no Brasil. São mais de 30 unidades da marca pelo país, em estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina, Ceará e Paraná -- com a previsão de mais 24 até o final do ano. A rede faturou mais de R$ 6 milhões no ano passado, mesmo durante a pandemia. Só no ano passado, foram mais de 260 mil picolés vendidos.

Criada pela jovem empreendedora Amanda Tonon, de 22 anos, a marca tem como proposta um picolé que o cliente pode rechear na hora, a partir de quatro bases (leite, chocolate, morango ou açaí), oito sabores para o recheio (pistache, Nutella, Ovomaltine, Leite Moça, Leite Ninho, trufado, trufa branca e chocolate ao leite) além de oito coberturas opcionais (chocolate ao leite, Rafaello, Leite ninho, Ovomaltine, chocolate amargo, Ferrero e chocolate branco). Os valores vão de R$ 9,90 a R$ 14,90.

Apostando na experiência do consumidor, o cliente participa da jornada de consumo através de uma vitrine onde pode escolher qual combinação fazer. Com um maquinário pensado pela própria Amanda, o negócio é verticalizado, ou seja, tudo é produzido em uma mesma fábrica.

No começo, Amanda conta que passou por inúmeras dificuldades para conseguir crédito de instituições tradicionais. Através de um financiamento da própria família, em torno de 500 mil reais, a empreendedora conseguiu o valor suficiente para dar o pontapé inicial aos negócios. Em 2019, abriu seuu primeiro quiosque em São Paulo, no Shopping SP Market na zona sul da capital. Atualmente, para se torna um franqueado o investimento inicial é de 130 mil reais.

Nas redes sociais, Amanda posta em um engajamento orgânico. São mais de 114 mil seguidores no Instagram e mais de 15 mil visualizações em conteúdos. No ano passado, um vídeo publicado por um cliente no TikTok alcançou mais de 2,5 milhões de visualizações de forma orgânica.

