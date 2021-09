Vans, Ray-Ban, Colcci, Reserva e Livraria Leitura chegam ao Riosul

O Riosul, principal shopping da zona sul do Rio de Janeiro, vai inaugurar uma série de lojas de marcas nacionais e internacionais até o final do ano. Entre os nomes, estão a Oficina Reserva, a norte-americana Vans, Ray-Ban, Colcci, Livraria Leitura, além da Americanas, que será reinaugurada em um novo espaço no quarto piso com mais de mil metros quadrados, totalmente renovada. Com essas aberturas, o shopping atinge a marca de 20 novas lojas inauguradas e reformuladas este ano.

“Podemos perceber um retorno de crescimento do varejo, com isso, também os investimentos de marcas com abertura de novas lojas, reinaugurações e adequações do ponto de venda com maior integração entre o digital e o físico. Continuamos com nosso guia online, oferecendo ao cliente a possibilidade de comprar de forma remota e buscar via drive-thru no mesmo dia e seguimos com a nossa proposta de oferecer um mix diversificado e de qualidade para os cariocas”, afirma Giulia Quirino, nova superintendente do shopping Riosul.

Com quatro lojas no eixo Rio-SP, a Oficina Reserva, marca do grupo Arezzo&Co, chega ao shopping neste mês com proposta de trazer o básico reinventado ao público masculino. O espaço ainda conta com serviço do atelier Oficina, bar assinado pela Johnnie Walker e café Orfeu. A loja também traz a integração com o online, disponibilizando o serviço de assinatura e a retirada de compras feitas pelo site.

Já a norte-americana Vans, irá aportar no Riosul com seus tênis, peças de vestuário e acessórios. Desde o ano passado, a Vans continua com seu plano de expansão pelo Brasil e inclui o shopping como um dos principais pontos de venda, sendo o terceiro na cidade.

Até o final de 2021, importantes marcas do cenário da moda vão integrar o mix do shopping, como a Rayban e a Colcci. O período marca também a reinauguração das Americanas, com novidades como o “Compre e Receba Hoje”, no qual o cliente das redondezas compra produtos da loja no site e recebe em casa em até três horas.

A outra novidade recém aportada foi a chegada da Livraria Leitura, no início do segundo semestre, que conta com um espaço de 500 metros quadrados divididos em dois pisos, com várias opções de livros, materiais de papelaria e escritório, presentes, área geek e suprimentos de informática. Com a inauguração da nova unidade, a marca chega ao número de 12 lojas no estado do Rio de Janeiro.

