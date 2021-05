42 eventos online para empreendedores que acontecem nesta semana

Muitas associações e empresas estão organizando eventos online para ajudar empreendedores e pequenas empresas que estão precisando se reinventar na pandemia, seja para auxiliar na criação de novos negócios, ou para melhor gerenciar uma companhia já existente. Para facilitar a busca para quem procura atividades online, EXAME preparou uma lista de eventos e cursos que vão acontecer ao longo da semana.

Aprenda a empreender com quem já conquistou o sucesso no próprio negócio. Cadastre-se no projeto Mentoria de Impacto e garanta sua vaga

Entre os cursos online pensados para este momento está um desenvolvido pela EXAME Academy em parceria com a Trevisan Escola de Negócios. No MBA online, empreendedores de todos os setores aprendem sobre práticas de liderança e inovação. Veja aqui.

Confira a lista:

1- TC Day

Quando: 20 de maio, a partir das 8h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

O TC, plataforma de educação financeira e inteligência de mercado, está organizando o TC Day, evento gratuito sobre finanças, com a presença do secretário do Ministério da Economia, Adolfo Sachsida, grandes CEOs como do grupo Fleury, Petz e outros, traders e gestores de grandes fundos.

2- Primeiros Passos no JavaScript

Quando: de 17 a 20 de maio, das 19h às 21h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A Trybe, escola de desenvolvimento web fundada em 2019 pelos criadores do AppProva (exit para Somos Educação), oferecerá um curso online de JavaScript na próxima semana. O objetivo do curso é ensinar tanto pessoas interessadas em programação, mas que ainda não têm conhecimento na área, quanto pessoas que queiram se preparar para o processo seletivo para estudar na própria Trybe. O processo seletivo conta com um desafio prático e esse curso funciona como material de estudo.

3- Lugar de Mulher é nos Negócios

Quando: 20 de maio, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A HSM Management, em parceria com a Eureca, consultoria que conecta jovens ao mercado de trabalho, está realizando um evento voltado à discussão de ações que promovem maior inserção das mulheres no mercado. Entre os temas em debate estão: empregabilidade das mulheres; mulheres jovens em início de carreira, cargos de liderança e mães no mercado de trabalho. O evento traz profissionais renomadas como a diretora de desenvolvimento organizacional e cultura, lider de saúde e bem estar e saúde mental da Unilever Brasil, Ana Paula Franzoti; a business partner de RH para as áreas de RH & transformation, jurídico e relações corporativas do Grupo Heineken no Brasil, Ana Bordon Muzinatti e a CEO da Eureca, Carolina Utimura, com mediação de Gabrielle Teco, CEO da QURA Editora.

4- Diversidade: como tornar a sua empresa mais inclusiva

Quando: 20 de maio, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: não é necessário se inscrever

Nas empresas brasileiras, menos de 30% dos cargos de liderança são ocupados por pessoas negras. Mas você sabe o que as empresas estão fazendo hoje em dia para mudar esse cenário? Como investir mais em diversidade e oferecer oportunidades igualitárias de evolução? Como a área de T&D pode atuar para promover políticas de inclusão efetivas? Para ajudar a responder essas e outras perguntas, a Skore convidou Iris Barbosa, pedagoga com mais de 36 anos de experiência em Liderança e Gestão de Pessoas e uma das responsáveis pela fundação da Universidade do Hambúrguer do McDonald’s, onde atuou por 31 anos e foi Diretora Sênior de Treinamento e Desenvolvimento para a América Latina e Caribe. O papo acontece no Instagram da Skore (skore_io).

5- Como liderar em tempos desafiadores

Quando: 19 de maio, às 15h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A Robert Half, consultoria de recrutamento especializado., promove o evento "Como liderar em tempos desafiadores", que contará com a participação especial de Gerald Blake Lee, CEO da Modern Logistics e cofundador da Azul Linhas Aéreas, moderação de Jackie de Botton, sócia fundadora e diretora da The School of Life, e comentários de Lucas Nogueira, diretor associado da Robert Half.

6- Wow Summit 21

Quando: até 28 de julho

Custo: R$ 230,90

Inscrições: pelo site

Voltado a empreendedores que queiram melhorar seu relacionamento com os clientes ou saber das tendências do Customer Experience (CX), o Wow Summit 21 vai reunir grandes nomes do Brasil e exterior, como Bruno Stuchi, CEO da Co.Aktion, hub de soluções voltadas para a experiência do cliente, com a palestra “Como a inovação no atendimento pode gerar uma experiência positiva para sua marca”. São três meses de conteúdos com mais de 50 grandes nomes de empresas como Bradesco, Suzano, Samsung, Ambev, RD, Claro,Co.Aktion entre outras. Ao fazer a inscrição, a pessoa terá acesso a todas as palestras e painéis até o dia 28 de Julho, podendo assistir quando e onde quiser. O Wow Summit nasceu da iniciativa de Bruno Guimarães – profissional de CX e fundador da comunidade Amigos do CX e Christiano Bem, Managing Director da Rokkets.

7- Oportunidade em tempos de crise - as vantagens de investir no segmento de educação

Quando: 19 de maio, às 19h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Em webinar gratuito, a rede Luminova vai discutir possibilidades e vantagens em investir no segmento educacional, mesmo em um momento de crise econômica. É direcionado para professores, diretores de escola, investidores, executivos e demais interessados no mercado da educação.

8- Adobe Commerce - Industry & Retail Experience Brasil

Quando: 19 de maio, das 9h às 11h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A Adobe Commerce, em parceria com Microsoft e Adyen, promove o evento online e gratuito Industry & Retail Experience Brasil para apresentar as melhores práticas e desafios na implementação de e-commerces B2B e B2C. Executivos da Nestlé, Portobello America, Microsoft e Adyen estrão presentes para falar sobre transformação digital por meio do comércio eletrônico.

9- Frotas Conectadas

Quando: 18 a 20 de maio

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

O Frotas Conectadas 2021 é o maior encontro da América Latina que integra empresas focadas em ganhos de eficiência e competitividade na logística de transporte. O evento é organizado pela Truckpad, plataforma digital de conexão entre caminhoneiros e cargas e contará com a presença confirmada de 50 especialistas de diferentes áreas, incluindo Victor Hugo Moreira, CEO da Trackage, e os executivos Gustavo Soares da 3M e Pedro Waengertner da ACE.

10- Se Joga no Digital

Quando: 17 de maio, das 16h às 18h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A live trará conteúdos exclusivos e gratuitos para os lojistas que estão migrando do varejo físico para o virtual a partir de um bate-papo com especialistas do Marketing Digital e E-commerce, como Alfredo Soares, Vice-Presidente Institucional da VTEX; André Siqueira, co-fundador da Resultados Digitais e Aluysio Ferreira ex-RD e atual Gerente de Aquisição na Loja Integrada, além da participação de Priscilla Von Haehling, fundadora da loja virtual “Pavio de Vela”, que trará sua experiência em vendas no mundo virtual.

11- 2º Encontro de Grandes Nomes em Compras Públicas

Quando: 17 e 18 de maio, a partir das 8h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Promovido pelo Portal de Compras Públicas, govtech detentora da maior plataforma privada de pregão eletrônico do país, o evento vai contar com palestras e mesas redondas com os maiores nomes em licitações e contratos do Brasil, como o professor Jacoby Fernandes, diretor jurídico do escritório Jacoby Fernandes & Reolon Advogados Associados e mestre em direito público; Leonardo Ladeira, CEO do Portal de Compras Públicas; o professor Ronny Charles, mestre em direito econômico e membro do grupo de confecção dos editais de licitações da Advocacia Geral da União, entre outros. Os especialistas vão falar sobre inovação em um cenário completamente revolucionário, com um debate intenso sobre a nova legislação em licitações.

12- Live: Como endereçar volume e qualidade de venda através de remuneração variável

Quando: 18 de maio, às 20h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Julian Tonioli falará sobre “como endereçar volume e qualidade de venda através da remuneração variável” em webinar virtual. O sócio fundador da Auddas, que será moderado por Fábio Oliveira - CEO da SalesFarm (primeira plataforma de Sales as a Service do Brasil), abordará como os KPIs serão endereçados ao time de vendas e como se estabelece a comissão base dessas vendas. Julian atua há 20 anos em Vendas e Operações, é graduado em engenharia pela POLI - USP, além de ser investidor anjo e BoD Member de empresas no setor de Serviços e Tecnologia.

13- FC Tech Talks

Quando: 20 de maio, às 9h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Realizado pela FC Nuvem, empresa do Grupo FCamara especialista em transformação digital através de computação em nuvem e serviços gerenciados, o evento trará em todas edições convidados e empreendedores do mercado para falar sobre inovações e soluções digitais para empresas. Os primeiros participantes serão grandes nomes da Bemol, grande e conhecida loja de departamentos, com o tema: “Descubra como grandes empresas constroem uma cultura orientada a todos”.

14- ESG management Certificate

Quando: 25, 26 e 27 de maio

Custo: gratuito

Inscrições: até 17 de maio, pelo link

A ACE Cortex, braço de inovação corporativa da ACE, trouxe o primeiro programa de certificação ESG conduzido pela empresa com participação de referências internacionais no tema: Susan Winterberg, consultora da Universidade de Harvard, e Carlo Pereira, Diretor-executivo da Rede Brasil do Pacto Global da ONU. O programa tem como foco executivos de empresas nacionais e multinacionais de grande porte, que ocupem cargos estratégicos em nível de coordenação, gerência e diretoria e estejam diretamente ligados a iniciativas de inovação e/ou ESG (Ambiental, Social e Governança). Os inscritos passarão por um processo de análise de perfil para compor a turma. O resultado dos aprovados será divulgado via e-mail no dia 18 de maio de 2021.

15- Aprenda a Regularizar o seu Negócio de Dropshipping

Quando: 19 de maio, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

O dropshipping é legal? Como funcionam os tributos? Qual a forma correta de emitir as notas fiscais neste modelo de negócios? Para responder essas e outras questões, a startup eNotas, de automatação da emissão de notas fiscais, promove a masterclass “Aprenda a Regularizar o seu Negócio de Dropshipping”, que será realizada em formato on-line.

16- I.A e IOT - Os impactos na Segurança da Informação

Quando: 18 de maio, às 14h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Com o avanço da tecnologia, dispositivos baseados em IA (inteligência artificial) e IoT (internet das coisas) são cada vez mais comuns, assim como incidentes envolvendo a segurança da informação destes equipamento. Como se proteger nesse ambiente e quais as tendências em segurança serão discutidas no webinar gratuito que o Grupo Daryus promoverá, com a participação do especialista em Segurança da Informação e prof. Coordenador do MBA Gestão e Tecnologia em Segurança da Informação do IDESP, Jeferson D’Addario, e de Alex Galho, CIO da Vivest.

17- Live: ICMS na base de PIS/Cofins: reflexos da decisão

Quando: 20 de maio, às 11h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Os advogados Fernando Zilveti, Jordão Luis Novaes Oliveira e Renato Borelli, especialistas da Zilveti Advogados, debatem sobre as decisões do julgamento do STF sobre o ICMS na base de cálculo do PIS/Cofins, finalizado no dia 13 de maio. Os advogados irão traçar possíveis cenários referentes à decisão e abordar as dúvidas recorrentes.

18- Live: Evolução para o mercado de plataformas de streaming

Quando: 20 de maio, a parir das 18h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

No dia internacional do streaming, a live vai debater as novidades e tendências para a produção de conteúdo para as novas plataformas no Brasil, além de discutir o futuro do mercado de streaming. O encontro será mediado por Jake Neto, vice-presidente de vendas e licenciamentos globais da BKS, empresa líder no mercado de dublagem e legendas de filmes desde a década de 1950 e agregadora oficial de conteúdos e plataformas VOD nos EUA. Estarão reunidos Mauro Garcia, presidente da Bravi (Brasil Audiovisual Independente), Edu Hentschel, co-fundador da rede social SuperCinema, e Carol Olival, diretora de divulgação da Full Sail, universidade americana com representação no Brasil e foco em cursos superiores para o mercado criativo.

19- Feira Virtual de franquias (Nordeste)

Quando: 20 de maio

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A feira on-line acontecerá por meio da plataforma Zoom onde os participantes - com horários pré-definidos - se encontrarão com os representantes de 30 diferentes marcas expositoras para tirar dúvidas, conhecer as empresas e entender as vantagens e desvantagens de cada franquia. Para participar, basta entrar no site, escolher as marcas que tem interesse em conhecer e fazer um cadastro no dia e horário da reunião. Os inscritos podem participar de quantas reuniões desejarem.

20- Live: Autorresponsabilidade e disciplina

Quando: 17 de maio, às 12h

Custo: gratuito

Inscrições: não é necessário se inscrever

A Eurekka, hub de startup voltada para cuidados com a saúde mental, fará uma Live no Instagram @eurekka abordando o tema Autorresponsabilidade e disciplina. Durante o bate-papo, o psicólogo Henrique Santos de Souza vai falar sobre a importância de ter disciplina.

21- Live: A verdade sobre a autoestima que os influenciadores não entendem

Quando: 20 de maio, às 12h

Custo: gratuito

Inscrições: não é necessário se inscrever

A Eurekka, hub de startup voltada para cuidados com a saúde mental fará uma Live, no Instagram @eurekka abordando o tema A verdade sobre a autoestima que os influenciadores não entendem. Durante o bate-papo, o psicólogo Henrique Santos de Souza vai ensinar o que é de fato ter autoestima.

22- Imersão E-commerce

Quando: 18 de maio, às 20h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Durante todo o mês, Zoë Póvoa, fundadora da OZLLO, fará transmissões que envolvem nomes de referência no setor de e-commerce, como a Luiza Accorsi, influenciadora digital. No dia 18 de maio, a live será sobre investimento em influenciadoras digitais.

23- Elas em Tech: a carreira em tecnologia também é pra você

Quando: 17 de maio, às 20h

Custo: gratuito

Inscrições: não é necessário se inscrever

Para o Dia Mundial da Internet, o maior marketplace de Educação do Brasil, a Quero Bolsa, convidou duas jovens profissionais de tecnologia para um bate-papo sobre os desafios que as mulheres enfrentam para a inserção e atuação no mercado de tecnologia.

24- Starbem+Saúde: Psicopatologia - Os Transtornos Mentais

Quando: 19 de maio, às 19h29

Custo: gratuito

Inscrições: não é necessário se inscrever. Tranmissão pelo perfil do Instagram @starbem.saude

Os transtornos mentais e os estados psíquicos relacionados ao sofrimento mental são o objeto de estudo da psicopatologia. Na pandemia, esses transtornos se multiplicaram, e há muita curiosidade e especulação sobre os diagnósticos em psiquiatria. Para falar sobre este tema, o CEO da Starbem, Leandro Rubio, receberá para um bate-papo o psiquiatra e psicoterapeuta Eduardo Ferreira-Santos, formado pela USP, com especialização no Hospital das Clínicas, mestre em Psicologia Clínica pela PUC-SP e Doutor em Ciências Médicas pela FMUSP.

25- LGPD - Como usar o legítimo interesse para oferecer mais benefícios aos seus funcionários

Quando: 19 de maio, das 18h às 20h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Com mediação de Juliana Montenegro, head do jurídico da ConsigaMais+, empresa de crédito consignado privado, o evento promove um debate sobre o universo da base legal do Legítimo Interesse, ainda temida pelos advogados, para desmistificar a necessidade do consentimento dos funcionários para o compartilhamento de dados com parceiros de benefícios e que aumenta ainda mais a demanda dos RHs com processos burocráticos.

26- Carreira e conexões na Era Digital

Quando: 19 de maio, às 16h

Custo: gratuito

Inscrições: não é necessário se inscrever. Transmissão pelo link

No mês de maio, o Banco de Oportunidades do Senac RJ promove bate-papos virtuais com foco no desenvolvimento profissional. No dia 19 de maio, às 16h, a psicóloga Paula Duarte e a pedagoga Maria Taves, ambas especialistas em Carreiras do Banco de Oportunidades do Senac RJ, falarão sobre Carreira e conexões na Era Digital, com dicas úteis sobre relações profissionais e presença digital. A participação no bate-papo é gratuita e a transmissão será no canal do Senac RJ no YouTube.



27- SMZTO Summit – Uma imersão no mundo das franquias

Quando: 20 de maio, das 13h às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Com o tema “Uma imersão no mundo das franquias”, o Private Equity SMZTO, de José Carlos Semenzato, realiza na próxima quinta-feira (20) o SMZTO Summit. Durante toda a tarde, das 13h às 19h, líderes do negócio, representantes da ABF e de empresas como OakBerry, Espaçolaser e Gentil Negócios, além de personalidades ligadas ao franchising, abordarão diversos temas em palestras e painéis 100% digitais.

28- Futur.e Me

Quando: 18, 19, 25 e 26 de maio

Custo: R$ 4.990

Inscrições: pelo link

a SingularityU Brazil e a Deloitte, anunciam a terceira edição do Futur.e Me, programa cujo o objetivo é despertar as habilidades essenciais para o mercado de trabalho do futuro, além de refletir sobre as adaptabilidade em cenários de incerteza, mudança de mindset, autoconhecimento e planejamento. Voltado para líderes, gerentes, coordenadores e analistas sêniores, o Futur.e Me, conta com aulas síncronas e assíncronas, workshops e mentorias com experts da SingularityU Brazil como Carla Tieppo, especialista em neurociência e Alexandre Nascimento, focado em Inteligência Artificial. Além do CEO da Deloitte, Altair Rossato e Ana Carnaúba, Head da D.Influencers Univer. Corp. da Deloitte para Mercado no Brasil.

29- Transformação digital dos municípios e o caso de Mesquita (RJ)

Quando: 19 de maio, às 10h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A Gove, startup que de inteligência de dados para o setor e finanças públicas, promove uma discussão sobre a digitalização dos municípios, o Marco Legal das Startups e o impacto esperado para os governos municipais. Com a mediação de Rodolfo Fiori, cofundador da Gove e as participações de Jorge Miranda, Prefeito de Mesquita (RJ) e Carlos Portinho, Senador pelo Rio de Janeiro e líder do PL, o evento ainda traz um exemplo prático, o da cidade de Mesquita (RJ).

30- O essencial no RH para setores essenciais

Quando: 19 de maio, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Nesse cenário desafiador para os profissionais de RH, o evento online irá abordar temas como: agilidade e qualidade no processo de seleção e contratação, formas de contratação (temporário x CLT), treinamento e onboarding de novos colaboradores e cuidados com a saúde física e mental durante a pandemia. Contará com representantes dos principais setores essenciais, como Sequoia Logística, Hospital Albert Einstein e Lopes Supermercados. A conversa será conduzida pela Denise Asnis, profissional com mais de 30 anos de experiência em RH, sócia e fundadora da Taqe.

31- Google Cloud Startup Day

Quando: 25 de maio, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: até 18 de maio, pelo link

O evento Google Cloud Startup Day irá reunir o time de experts do Google Cloud, especialistas em diversidade e empreendedores de peso, como a investidora anjo do BR Angels Vanessa Domene, para discutir os principais desafios das startups. O encontro online, inédito no Brasil, ainda vai selecionar 10 empreendedores para apresentarem seu negócio a diferentes Venture Capitals e serem impulsionados pela tecnologia de nuvem. As startups interessadas em participar podem se inscrever até o dia 18/05 na seção "Pitch Time" do site. Um dos critérios para a participação é a presença de diversidade em cargos de liderança da empresa, como foco na comunidade negra, mulheres, pessoas LGBTQIA+ e portadores de necessidades especiais.

32- Bem-estar financeiro: o papel da liderança na saúde dos colaboradores

Quando: 19 de maio, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Vee Benefícios e Onze Previdência este encontro para falar sobre como empresas podem investir da saúde financeira de seus colaboradores, como benefícios podem contribuir com este aspecto e os impactos desse fator na performance das pessoas.

33- Oficina Roadmap da inovação: Passos fundamentais para criar novas ideias de negócio

Quando: 18 e 19 de maio, das 19h às 21h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Em uma iniciativa do Programa Distrito Digital e Softex, Naiane Salvi, especialista em Design, Inovação e Empreendedorismo, detalhará a metodologia TXM (Think, Experience and Manage) para que os participantes aprendam a desenvolver um modelo de negócio e a viabilizar a efetivação de uma ideia. No dia 19, Rafael Fernandes e Bruno Rosa, da equipe de inovação da Softex, apresentarão outros conceitos e bases exemplificadas de outras metodologias, Jobs To Be Done, Personas, Validação de Problemas e MVP.

34- Tecnologias de Integração Sustentável



Quando: 18 de maio, às 09h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

O talk, que contará com a participação do Instituto Capitalismo Consciente Brasil, tem como tema central a tecnologia aplicada à preservação do meio ambiente e geração de ganhos financeiros para empresas, governo e agronegócio. A criação de um futuro sustentável tem as inovações tecnológicas como um de seus pilares e os empreendedores terão a oportunidade de aprender sobre inovações tecnológicas que poderão integrar a produção industrial e agropecuária com a preservação ambiental. Incrementos de ganhos no processo produtivo com o uso da tecnologia resultam em vantagens competitivas para empresas ambientalmente sustentáveis.

35- Expansão de redes de franquias em tempos de pandemia - Prospecção e Repasses



Quando: 20 de maio, às 10h

Custo: gratuito

Inscrições: não é necessário se inscrever

A pandemia da Covid-19 fez o mundo dos negócios e das franquias se adaptar rapidamente às transformações impostas pelo distanciamento. Para debater esse cenário e assuntos do mercado que poderão ajudar no processo de expansão das marcas, a ABF Rio promove no próximo dia 20 de maio, às 10h, o Café com Franquia Virtual com o tema” Expansão de redes de franquias em tempos de pandemia - Prospecção e Repasses”. O encontro contará com os especialistas Rogério Gama, diretor de Relações Institucionais da ABF Rio; Jorge Mariano, head de Expansão do Grupo Halipar; Mario Goldberg, diretor Comercial e de Expansão da Taco, e Eduardo Scalise Felix, gerente de Expansão da Chilli Beans. O evento será transmitido no canal do YouTube ABF Rio.

36- Expansão de redes de franquias em tempos de pandemia - Prospecção e Repasses



Quando: 20 de maio, às 10h

Custo: gratuito

Inscrições: não é necessário se inscrever

A pandemia da Covid-19 fez o mundo dos negócios e das franquias se adaptar rapidamente às transformações impostas pelo distanciamento. Para debater esse cenário e assuntos do mercado que poderão ajudar no processo de expansão das marcas, a ABF Rio promove no próximo dia 20 de maio, às 10h, o Café com Franquia Virtual com o tema” Expansão de redes de franquias em tempos de pandemia - Prospecção e Repasses”. O encontro contará com os especialistas Rogério Gama, diretor de Relações Institucionais da ABF Rio; Jorge Mariano, head de Expansão do Grupo Halipar; Mario Goldberg, diretor Comercial e de Expansão da Taco, e Eduardo Scalise Felix, gerente de Expansão da Chilli Beans. O evento será transmitido no canal do YouTube ABF Rio.

37- Customer Analytics Day



Quando: 20 de maio, das 10h às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A Sensedata, plataforma que realiza a gestão da área de Customer Success nas empresas, marcará presença no evento online Customer Analytics Day, dia 20 de maio, entre 10h e 18h, com a participação especial do CEO e Co-Founder da empresa, Mateus Pestana, junto com Gustavo Molina, Success Squad Leader na Sensedata. Promovido pela CS Academy, o evento reúne profissionais do mercado para falar sobre dados e centralidade no cliente. Às 16h, Gustavo Molina, Success Squad Leader na Sensedata, participará do painel "Contando histórias com Dados - como analisar dados e interpretá-los por meio de técnicas de Data Storytelling".

38- Tecnologia na Rede Pública de Ensino: Como Implementar e Fazer a Diferença na Educação



Quando: 20 de maio, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Com o retorno ao ensino presencial, as escolas das redes públicas e privadas precisam buscar soluções para garantir a segurança sanitária de alunos e funcionários. O encontro objetiva discutir como a tecnologia pode ser aliada para os gestores implementarem seus protocolos, abordando as principais soluções disponíveis no mercado e as formas de contratação dessas funcionalidades.

39- Meetup Datarisk



Quando: 19 de maio, das 11h às 12h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

As aplicações mais bem-sucedidas em Machine Learning têm sido em tarefas preditivas. Porém, mesmo neste contexto, diversas limitações têm sido levantadas, como a fragilidade dos modelos quando expostos a aplicações reais. Embora o campo da causalidade seja tradicionalmente associado à inferência causal, ou seja, estimativa de impacto, muitas das críticas ao paradigma preditivo tem sido acompanhadas por soluções baseadas em causalidade. Nessa apresentação, discutiremos as limitações e soluções apontadas.

40- SEO para E-commerce: destravando seu potencial de vendas



Quando: 19 de maio, às 15h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A habilidade para atrair novos consumidores é determinante para o sucesso de uma loja virtual e, para tanto, o SEO direcionado para e-commerce se mostra essencial. Neste webinar com Vinícius Correa, CEO e fundador da Mailbiz e o CEO da Conversion, Diego Ivo, os empreendedores vão aprender detalhes sobre fatores de ranqueamento, atualizações do Google, redução de mídia paga e outros.

41- Pitch 'n Pizza - Construtechs | Green Buildings



Quando: 20 de maio, às 16h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Construir de forma sustentável: essa é a revolução proposta pelas startups que vamos apresentar nesta edição do Pitch 'n Pizza. Elas estão reinventando o setor de construção com inovações e tecnologias que tornam os processos mais verdes e eficientes em soluções para diversas frentes do mercado.

42- Startup Day



Quando: 22 de maio, às 14h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Em sua 7ª edição, o Startup Day, evento tradicional do ecossistema de startups idealizado pelo Sebrae, acontece no dia 22 de maio das 13h às 19h e reunirá conteúdos, cursos, startups, investidores e diversos outros players do mercado. O evento irá transmitir às 14h um painel chamado “Como pequenos negócios poderão ser beneficiados por processos de inovação aberta em grandes empresas com startups?” e terá como convidados o Jefferson Araújo, CEO da Showkase; Gustavo Viana, diretor Comercial do Grupo Malwee e Rayssa Medeiros, representante da loja Malwee Kids do Taguatinga Shopping – DF, com moderação da Hanna Salmen, especialista em Pequenos Negócios do Sebrae. Às 14h acontece o painel “Como pequenos negócios poderão ser beneficiados por processos de inovação aberta em grandes empresas com startups?”.

Saiba o que acontece nos bastidores das principais startups do país. Assine a EXAME

De 1 a 5, qual sua experiência de leitura na exame? Sendo 1 a nota mais baixa e 5 a nota mais alta.