Whey mais natural: gaúchas criam marca de suplementos e miram R$ 1 milhão em 2025

Identificar uma lacuna no mercado e pensar em uma solução para a mesma. Esse é, muitas vezes, o ponto de partida para negócios de sucesso. Foi exatamente esse o caminho trilhado pelas engenheiras de produção Gabriela Nácul, Sophia Magalhães e Lívia Fabris, que também é nutricionista. Ao analisarem o setor de suplementação alimentar – que deve movimentar mais de US$ 252 bilhões até 2025, segundo a consultoria Future Market Insights –, as amigas gaúchas identificaram um problema: a dificuldade de encontrar produtos com rótulos claros e fórmulas menos industrializadas.

Decidiram, então, deixar o mundo corporativo para empreender. Em 2024, fundaram a Bhāva, marca de suplementos clean label com fórmulas minimalistas, sem aditivos químicos e com sabor mais natural — uma proposta cada vez mais valorizada por consumidores em busca de bem-estar com consciência. “Só encontrávamos produtos com fórmulas complexas. Ou eram doces demais, ou causavam desconforto. Queríamos algo mais simples e eficaz”, lembra Gabriela.

O negócio deu certo: apenas em fevereiro de 2025, o faturamento da empresa foi equivalente a 20% de todo o ano anterior. Agora, a expectativa é ultrapassar R$ 1 milhão até o final do ano.

Atualmente, os produtos são vendidos no e-commerce próprio da Bhāva, além de outros 15 pontos de venda físicos em cidades como Porto Alegre e São Paulo. Com uma taxa de retenção superior a 60%, o objetivo das empresárias é ampliar o portfólio e fortalecer o clube de assinaturas que, desde o lançamento em setembro de 2024, já cresceu dez vezes em número de membros.

Da ideia ao plano de negócios

O primeiro passo para a criação da Bhāva foi buscar fornecedores, já que investir em uma linha de produção própria exigiria um aporte financeiro elevado. Em seguida, o trio iniciou uma extensa fase de pesquisa, ainda em 2022, para o desenvolvimento das primeiras fórmulas com o desafio de manter a lista de ingredientes enxuta e sem abrir mão do sabor. O objetivo era que qualquer pessoa pudesse ler o rótulo e entender exatamente o que estava consumindo.

Em paralelo, foi estruturado um plano de negócios de curto e médio prazo, contemplando aspectos como precificação, logística, canais de venda e gestão. Cada uma das sócias contribuiu com sua bagagem profissional adquirida no mundo corporativo, em companhias como Ambev e Dell.

Conversas com outros empreendedores e especialistas de confiança também foram fundamentais durante a estruturação do negócio. A decisão de iniciar a operação com foco regional, priorizando o Sul do país, por exemplo, foi recomendação de um desses mentores: “Comecem pequeno, validem localmente e depois expandam”.

O resultado é um negócio com DNA digital, pensado para operar de forma ágil, especialmente porque as sócias vivem em estados diferentes: Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

Storytelling para atrair clientes

A empresa passou, ainda, por uma etapa crucial: a validação com nutricionistas, amigos, familiares e influenciadores próximos. “Queríamos que pessoas reais, com rotinas parecidas com a nossa, testassem e validassem o que estávamos construindo”, diz Lívia.

Ainda sem o e-commerce finalizado, as primeiras unidades foram vendidas informalmente, o que permitiu avaliar a aceitação do produto.

Posteriormente, com tudo pronto, o trio apostou no storytelling para despertar a curiosidade do público e criar conexão com os clientes. Durante um mês, todos os dias, elas postaram a imagem de um copo ou uma xícara vazia, com a frase “o que tem dentro importa”. Ao mesmo tempo, criaram uma landing page para captar contatos e gerar uma base de pessoas interessadas antes mesmo de os produtos estarem disponíveis.

O lançamento online foi seguido por um evento presencial, que ajudou a fortalecer o senso de comunidade e aproximar ainda mais os consumidores da marca. A expansão para a capital paulista foi acelerada com os efeitos das enchentes no Rio Grande do Sul, que afetaram clientes e fornecedores. Hoje, o centro de distribuição da empresa fica em São Paulo.

Comunidade como diferencial

Além das fórmulas simples, a empresa quer fortalecer o vínculo com os consumidores. Para isso, conta com o Bhavers Club, um clube de assinatura que oferece benefícios aos participantes. Outra aposta é usar as redes sociais para falar de educação nutricional de forma simples e divertida.

“Temos conteúdos para tirar dúvidas dos clientes em quadros como ‘Quebrando Tabu’, que ajudam a desmistificar temas como uso da creatinina e eficácia dos suplementos em geral”, diz Gabriela.

A marca também produz quadros como ‘A Bhāva explica’ e lives com profissionais da saúde. O engajamento se reflete em cerca de 10 mil seguidores no Instagram, mais de 3 mil inscritos na newsletter e uma comunidade ativa no WhatsApp.

“Nosso intuito não é apenas vender suplementos, mas também inspirar e levar conhecimento. Falamos com pessoas reais, que trabalham, cuidam da casa e querem se sentir bem”, completa Lívia.

De empreendedoras para empreendedoras

5 competências importantes para empreender, segundo Gabriela, Sophia e Lívias, as fundadoras da Bhāva:

1. Coragem para agir mesmo diante da incerteza

"Empreender exige sair da zona de conforto e tomar decisões sem garantias. O medo faz parte, mas é preciso usá-lo como impulso, não barreira".

2. Resiliência e capacidade de adaptação

"Todo negócio enfrenta imprevistos e ser resiliente é fundamental para superar dificuldades e conseguir adaptar rotas quando necessário".

3. Escuta ativa e atenção ao consumidor

"Mais do que lançar um produto, empreender é resolver dores reais. Por isso, saber ouvir clientes, parceiros e especialistas é essencial".

4. Reconhecer erros e manter o aprendizado contínuo

"Ter abertura para reconhecer erros e usá-los como aprendizado é o que diferencia negócios que evoluem dos que estagnam".

5. Agilidade na tomada de decisões

"Estruturar um plano de negócios é importante, mas ele precisa ser dinâmico e flexível".