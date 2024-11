Wellhub fortalece pequenas e médias academias para disputar o concentrado mercado fitness do Brasil

O Wellhub, plataforma de bem-estar corporativo que oferece aos colaboradores uma assinatura integrada com os melhores parceiros de fitness, mindfulness, terapia, nutrição e sono, está comprometido em impulsionar o crescimento de academias e studios de pequeno e médio porte em todo o Brasil.

Ao firmar parcerias estratégicas com empresas locais, o Wellhub capacita esses players independentes a se manterem competitivos em um mercado altamente concentrado em um único player e com tendências de verticalização. Essa colaboração fortalece não apenas as marcas fitness locais, mas também oferece experiências de bem-estar mais diversificadas e holísticas aos colaboradores.

As pequenas e médias empresas representam 90% da rede de parceiros do Wellhub, evidenciando o compromisso da plataforma em promover uma diversidade de negócios, especialmente para parceiros locais e independentes.

O modelo de negócios inclusivo do Wellhub ajuda essas empresas a competir e crescer, mesmo em um setor cada vez mais consolidado por fusões e aquisições. Ao integrar a rede do Wellhub, os parceiros têm acesso a um canal de vendas corporativas que traz receita incremental, com mais de 20.000 clientes corporativos.

O Wellhub é o principal parceiro corporativo de mais de 60.000 negócios globais de fitness e bem-estar, sendo 30.000 apenas no Brasil.

Academias e studios na rede do Wellhub têm acesso a uma gama completa de soluções para ajudar a expandir seus negócios e aumentar a receita, ao mesmo tempo que capacitam suas equipes. Por meio de parcerias estratégicas com fornecedores-chave do mercado, o Wellhub utiliza o poder do seu ecossistema para negociar condições comerciais competitivas em nome dos parceiros, incluindo:

Otimização de custos: economia com energia renovável via Lemon, rádio indoor sem custo de direitos autorais com Infymedia e máquinas de cartão com desconto por meio do PagSeguro.

Soluções financeiras: acesso a linhas de crédito de baixo custo com CredSeller e Mova.

Equipamentos & treinamento: condições especiais de compra na Casa do Fitness, programas de treino com desconto via Les Mills e treinamentos personalizados para gestores e treinadores com a GoKursos.

Desenvolvimento profissional: acesso à Plataforma de Design Profissional da Trakto e um MBA em Gestão de Fitness e Bem-Estar pela Unama.

A empresa se orgulha de manter uma rede agnóstica que não compete com seus parceiros, pois o Wellhub não possui marcas próprias de academias e studios, concentrando-se em oferecer os melhores benefícios de bem-estar aos clientes corporativos e seus funcionários.

Capacitando parceiros de bem-estar para o sucesso no longo prazo

O Wellhub valoriza seus parceiros exclusivos pelo papel que eles desempenham em fortalecer a diferenciação da plataforma no mercado. No entanto, o foco da empresa permanece em ser um parceiro inclusivo para toda a indústria de fitness e bem-estar, garantindo que seu modelo apoie e incentive uma ampla variedade de empresas. Atualmente, aproximadamente 10% dos parceiros do Wellhub são exclusivos.

"O Wellhub é a principal plataforma de bem-estar corporativo do Brasil, capacitando empreendedores de bem-estar e promovendo seu crescimento por meio de um modelo de parceria justo, transparente e mutuamente benéfico. O acordo firmado com o Cade nos possibilita continuar a investir na indústria fitness, celebrando acordos de exclusividade com até 20% da nossa base de parceiros. No entanto, estamos mais focados em continuar a ser um parceiro inclusivo para toda a indústria, e priorizar acordos de exclusividade com parceiros selecionados, considerando que realizamos grandes investimentos nessas parcerias. Nossa rede de parceiros continua a crescer, comprovando que nosso confiável modelo B2B gera resultados reais”, diz Pietro Carmignani, vice-presidente executivo de Parcerias do Wellhub.

Diversos depoimentos de parceiros destacam as histórias de sucesso que surgem da abordagem colaborativa do Wellhub:

Tiago Tribst, CEO da Biofisic (Minas Gerais)

“Nossa parceria com o Wellhub tem sido essencial para o crescimento sustentável do nosso negócio no modelo low-cost, por meio do suporte e expertise fornecidos, conseguimos atrair um fluxo constante de usuários, otimizar o uso dos espaços ociosos e expandir com segurança. Esse modelo nos possibilita competir em um mercado antes dominado por grandes players, trazendo valor e acessibilidade ao público regional e nos permitindo abrir novas unidades com confiança e eficiência.”

Alexandre Zanella, CEO da Engenharia do Corpo

“A parceria entre a Engenharia do Corpo e o Wellhub vem sendo crucial no nosso ritmo acelerado de crescimento. Nos dá acesso a novos alunos, que muitas vezes nunca frequentaram uma academia e estão tendo contato com uma vida mais saudável pela primeira vez. Essa parceria nos auxilia a maximizar a receita por unidade, diminuindo a ociosidade em alguns dos nossos horários-chave.”

Richard Ardisson, COO do Pratique

“Hoje, o Wellhub e um grande parceiro do Grupo Pratique Fitness, pois estamos tendo um crescimento vertiginoso de usuários em todas as unidades, principalmente naquelas que tinham dificuldades de crescer, e ainda melhorar o fluxo nos horários de baixa ocupação, além, claro, da expansão do grupo se tornar mais robusta, pois podemos contar com essa parceria tão importante nesse momento se crescimento.”

Com o modelo B2B único do Wellhub, os parceiros têm compartilhado aumentos expressivos no número de check-ins de usuários e na receita, evidenciando a capacidade da plataforma de gerar resultados reais e mensuráveis.

O Wellhub opera um ecossistema onde todos saem ganhando: líderes de RH podem facilmente oferecer uma solução de bem-estar abrangente, colaboradores têm opções flexíveis e acessíveis, e parceiros de bem-estar acessam milhões de potenciais novos clientes. É um modelo de ganha-ganha-ganha para empregadores, colaboradores e a indústria fitness do Brasil.