Trump reconhece que não é possível julgar todos os criminosos e defende expulsão do país

O presidente americano, Donald Trump, afirmou neste sábado não se pode julgar todos os criminosos que entraram nos Estados Unidos, mas que eles devem ser rapidamente removidos do país.

"O corrupto (ex-presidente) Joe Biden teria destruído nosso país com sua loucura de fronteiras abertas, permitindo que criminosos de todos os tipos entrassem sem punição. Assassinos, traficantes de drogas, membros de gangues e até mesmo doentes mentais se estabelecerão em nosso país, criando um caos sem precedentes. Não é possível julgar milhões e milhões de pessoas. Sabemos quem são os criminosos e precisamos tirá-los dos EUA E RAPIDAMENTE!", escreveu o republicano neste sábado na própria rede social, Truth Social.

Neste mês de abril, o juiz federal James Boasberg iniciou um processo para declarar o governo Trump em desacato por ignorar uma ordem judicial e enviar mais de 200 migrantes, a maioria venezuelanos, para um megapresídio em El Salvador. No entanto, na sexta-feira passada, um tribunal de apelações em Washington bloqueou temporariamente a tentativa do juiz federal.

Em 14 de março, Trump invocou a Lei de Inimigos Estrangeiros de 1798, usada em tempos de guerra, para expulsar centenas de venezuelanos que ele acusa de pertencer à organização criminosa Tren de Aragua.

Um dia depois de invocar a lei, Boasberg bloqueou o uso da medida no momento em que dois aviões estavam a caminho da América Central com os migrantes e ordenou que esses voos retornassem. Os aviões não voltaram e aterrissaram em El Salvador, dando início a uma batalha jurídica sem precedentes, na qual Trump sugeriu a destituição do juiz.

"Desaparecimento forçado"

O envio de migrantes para El Salvador provocou uma série de exigências ao governo Trump e a rejeição de organizações internacionais.

A ONG Human Rights Watch, em relatório publicado na semana passada, acusou EUA e El Salvador de submeterem essas pessoas a um "desaparecimento forçado".

O governo Trump defendeu as expulsões acusando os migrantes de terem ligações com as gangues Tren de Aragua e MS-13, recentemente rotuladas por Washington como grupos terroristas. No entanto, várias investigações da imprensa americana mostraram que a maioria dos expulsos para El Salvador não tem antecedentes criminais.