Você é Cliente Mais? Pão de Açúcar relança programa de fidelidade. Veja o que muda

O Pão de Açúcar acaba de apresentar a nova versão de seu programa de fidelidade, o Cliente Mais, com duas novas categorias – Gold e Black –, para fidelizar ainda mais um público com gasto médio maior e recorrente, considerado “premium”. A novidade está disponível no aplicativo Pão de Açúcar Mais desde o dia 25 de maio.

Segundo a empresa, os consumidores que estão na categoria de maior recorrência de compra e tíquete médio mais alto correspondem a 40% do faturamento da bandeira, e a ideia é aumentar em 30% o total destes clientes premium até o final do ano. Hoje, o aplicativo reúne mais de 11 milhões de pessoas cadastradas.

O que muda para quem é Cliente Mais?

A grande novidade é a segmentação de clientes, com a criação de novas categorias e mais personalização. Dessa forma, qualquer consumidor que baixar o aplicativo e se cadastrar continua com os benefícios de ser um Cliente Mais. As novas categorias segmentam os usuários com gastos maiores e mais recorrência de compra na rede, dentro de um determinado período. Os Mais Black são os que têm gasto de R$ 4 mil em 12 semanas e os Mais Gold, R$ 2 mil no mesmo intervalo, e ambos realizaram compras em oito semanas no período, no mínimo. Para valorizar esses clientes e estimular que mais pessoas atinjam esses objetivos de gasto e recorrência, uma série de descontos e vantagens bem generosas prometem atrair esse público:

Clientes Black têm os benefícios dos Clientes Mais e mais 20% de desconto em produtos selecionados de açougue ou hortifrúti quinzenalmente, acesso antecipado a promoções especiais, frete gratuito a partir de R$ 99 em compras, um café com 99% de desconto todo mês, e 99% de desconto em um bolo e espumante no mês do aniversário.

Clientes Gold têm as mesmas vantagens, mas com descontos menores: 10% na quinzena, frete gratuito a partir de R$ 199 e 75% no bolo de aniversário com espumante.

Clientes Mais que não são Gold ou Black continuam com muitos benefícios diferenciados, como promoções exclusivas e personalizadas no meu desconto, dinheiro no caixa ou prêmios com stix e vantagens adicionais para quem tiver o cartão de crédito do Pão de Açúcar. Para ter acesso a esses diferenciais, o cliente precisa ativá-los no app Pão de Açúcar Mais.

As novas categorias do Cliente Mais

O consumidor poderá evoluir de nível ao cumprir duas missões em 12 semanas: uma de recorrência de compras (o cliente precisa comprar em oito semanas nesse período) e outra de tíquete gasto nas lojas (Pão de Açúcar e Minuto Pão de Açúcar) e no e-commerce.

Benefícios Cliente Mais Black

Conquistar 10 estrelas em até 12 semanas (o equivalente a R$ 4 mil de gastos no período de três meses)

- Ofertas exclusivas e personalizadas

- 20% off em uma seleção de produtos, por quinzena, alternando entre carnes e hortifrúti - Acesso a promoções especiais com um dia de antecedência

- 5 pontos stix a cada R$ 20,00 na mesma compra, além de promoções exclusivas, para trocar por produtos ou cashback

- Frete gratuito em compras a partir de R$ 99,00

- 99% de desconto no mês do aniversário na compra de um bolo e um espumante - 1 café por mês no Espaço Café de uma das lojas

- Mais 20% off em vinhos, queijos, cervejas especiais e marcas exclusivas, além de ações diferenciadas, pagando com o cartão Pão de Açúcar

Cliente Mais Gold

Conquistar 5 estrelas em até 12 semanas (o equivalente a R$ 2 mil de gastos no período de três meses)

- Ofertas exclusivas e personalizadas

- 10% off em uma seleção de produtos, por quinzena, alternando entre carnes e hortifrúti - Acesso a promoções especiais com um dia de antecedência

- 5 pontos stix a cada R$ 20,00 na mesma compra, para trocar por produtos ou cashback - Frete grátis em compras a partir de R$ 199,00

- 75% de desconto no mês do aniversário na compra de um bolo e um espumante

- Mais 20% off em vinhos, queijos, cervejas especiais e marcas exclusivas, pagando com o cartão Pão de Açúcar

Cliente Mais

Não há um valor mínimo de gastos para participar

- Ofertas exclusivas e personalizadas

- 5 pontos stix a cada R$ 20,00 na mesma compra, para trocar por produtos ou cashback - Frete gratuito em compras a partir de R$ 399,00

- 50% de desconto no mês do aniversário na compra de um bolo e um espumante

- Mais 20% off em vinhos, queijos, cervejas especiais e marcas exclusivas, pagando com o cartão Pão de Açúcar

Um plano de fidelização

Segundo Christiane Cruz Citrângulo, diretora de Marketing, Fidelidade e Clientes do GPA, o relançamento do programa vem em um momento pós-pandemia em que a liberdade de circulação reduziu a fidelidade do consumidor a uma única rede de supermercado. Ela aponta que, segundo pesquisas do setor, o brasileiro frequenta atualmente até nove pontos de venda para abastecer a despensa, entre atacarejo, supermercado e lojas de bairro. Por isso, a diretora explica como os benefícios foram pensados para estimular a recorrência e a fidelização à marca:

“Uma das estratégias é que nós escolhemos categorias de perecíveis para os descontos mais atrativos, que são as que têm uma penetração altíssima na cesta dos clientes e geram um retorno mais frequente à loja. Queremos que ele não tenha dúvida na hora de escolher aonde ir para as compras”, comenta.

O GPA é o quarto maior grupo de varejo alimentar do Brasil em faturamento, segundo a Associação Brasileira de Supermercados (Abras), com receita de R$ 18 bilhões em 2022, e a marca Pão de Açúcar tem mais de 190 lojas no país, além de 130 unidades de lojas de bairro, o Minuto Pão de Açúcar, e vendas pelo e-commerce.

Ofertas personalizadas

A célebre frase “Você é Cliente Mais?” repetida pelos atendentes do Pão de Açúcar na hora de fechar a compra, levou milhões de clientes a se cadastrarem no app para conseguir descontos e vantagens, o que representa também um grande banco de dados sobre preferências e perfil do consumidor.

O GPA investiu pesado no último ano em tecnologia para guardar e tratar esses dados, disponibilizar ofertas personalizadas, e repensar a usabilidade do app para tornar a jornada mais dinâmica. “Vamos começar a direcionar ainda mais as promoções para levar o consumidor ao encantamento, entregando coisas que sabemos que ele quer, mas ele não nos disse”, explica Christiane.

Para melhorar a jornada de navegação no aplicativo, a interface também foi aprimorada. Na aba do programa “Cliente Mais” dentro do app, por exemplo, além das missões, estarão reunidos o saldo Stix com o valor disponível para cashback no caixa. E o valor de cashback disponível também estará disponível para os clientes que têm o cartão de crédito Pão de Açúcar.

Foi desenvolvida ainda uma nova home focada para compras online com atalhos para “Meus Favoritos” e categorias de produtos. Outra evolução foi a simplificação do processo de compra, que passa a oferecer automaticamente a modalidade de entrega mais adequada para aquela compra: “Clique e Retire”, podendo retirar na loja de preferência a partir de 60 minutos; e/ou “Pra Já”, com entrega em minutos; e/ou “Express”, com entrega a partir de 2 horas.

Com as alterações na interface, a quantidade de usuários ativos mensais no app aumentou 39% em um ano, enquanto a participação do aplicativo nas vendas digitais cresceu 19% no mesmo período.

As melhorias se somam a outras iniciativas do Grupo para abocanhar mais market share principalmente nos formatos premium nos próximos anos. Mais de 70 lojas foram reformadas no último ano, dentro de um programa de controle de qualidade personalizado. Além disso, a empresa continua expandindo, principalmente através do formato de proximidade da marca, o Minuto Pão de Açúcar.

A rede também tem investido em marketing desde o ano passado para resgatar a força da marca Pão de Açúcar, por exemplo, com o lançamento da Nova Música do Pão, o apoio ao Rock in Rio 2022, a retomada do tradicional Circuito de Corridas do Pão de Açúcar, e com o patrocínio do programa MasterChef, um dos maiores reality shows de gastronomia do país, exibido pela Band. Além da exposição de marca, foram feitas ativações de produtos e promoções na loja de acordo com o programa.

“Estamos trazendo com cada vez mais força a visibilidade dos pilares estratégicos da marca para nossos clientes, com ações desenhadas para continuarmos sendo referência de supermercado premium em qualidade, variedade e atendimento no Fresh, trazendo o bem-estar por meio do esporte, sustentabilidade e saudabilidade, e sendo disruptivos em nosso programa de relacionamento, com o programa que mais surpreende o seu cliente, e que agora está sendo relançado com pioneirismo em território nacional. Melhorar sempre a experiência do cliente e inovar. Este é o DNA do Pão de Açúcar”, complementa Christiane.