Moura Dubeux lança R$ 1,3 bi no 1º tri e vendas saltam 86%

A Moura Dubeux (MDNE3) começou 2026 em ritmo acelerado. A incorporadora, líder no Nordeste, lançou R$ 1,3 bilhão no primeiro trimestre e registrou R$ 1 bilhão em vendas líquidas.

Os números indicam um ciclo de expansão mais agressivo. O volume de lançamentos atingiu R$ 1,55 bilhão em valor geral de vendas (VGV) bruto — alta de 217,9% em relação ao mesmo período do ano passado e de 29,3% frente ao trimestre anterior.

Ao todo, foram oito projetos lançados e 2.255 unidades colocadas no mercado, incluindo empreendimentos em praças estratégicas como Recife, Salvador, Fortaleza, Maceió e Natal. Parte desse avanço foi impulsionada pela atuação da subsidiária Ún1ca em parceria com a Direcional.

Do lado comercial, o desempenho acompanhou o ritmo. As vendas líquidas somaram R$ 1,02 bilhão, alta de 85,7% na comparação anual, com 1.442 unidades vendidas no trimestre.

Vendas aceleram e distratos caem

O índice de vendas sobre oferta (VSO) ficou em 21,4% no trimestre e atingiu 52,5% no acumulado de 12 meses, patamar considerado elevado para o setor. No trimestre, os distratos somaram R$ 44 milhões, o equivalente a 4,1% das vendas brutas.

A composição das vendas mostra uma diversificação de produtos. O segmento de alto padrão respondeu por 36,7% do VGV vendido, seguido pelas linhas Beach Class (31,9%) e Mood (25,9%), esta última voltada a um público mais amplo.

Geograficamente, Pernambuco liderou as vendas, com 33,6% do total, seguido por Bahia (30,2%) e Ceará (21,9%).

Foco na permuta

A Moura Dubeux encerrou o trimestre com um landbank de 57 terrenos, com potencial de R$ 10,4 bilhões em VGV bruto. A estratégia de aquisição segue concentrada em permutas físicas, que representam 61% do total, reduzindo a necessidade de desembolso de caixa.

A companhia também avançou nas entregas, com quatro projetos concluídos no período, somando R$ 333 milhões em VGV líquido.

Entre os destaques operacionais está a linha Mood, que segue como um dos motores de crescimento. Atualmente, são 14 projetos em andamento, com R$ 2,1 bilhões em VGV líquido e VSO de 51% em 12 meses.

Caixa pressionado apesar do follow-on

Mesmo com a forte operação, o trimestre registrou consumo de caixa. Desconsiderando os efeitos do follow-on e dividendos, a saída líquida foi de R$ 120,1 milhões no período e de R$ 217,9 milhões em 12 meses.

Em janeiro, a companhia levantou R$ 482,6 milhões em uma oferta primária de ações, ao preço de R$ 25 por papel — movimento que reforça a estrutura de capital para sustentar o ciclo de crescimento.

O desempenho do trimestre mostra uma empresa em fase de expansão, com forte aceleração de lançamentos e vendas, mas ainda ajustando o equilíbrio entre crescimento e geração de caixa — dinâmica comum em ciclos mais intensos da incorporação imobiliária.

Com presença consolidada no Nordeste e diversificação de produtos, a Moura Dubeux entra em 2026 ampliando escala e reforçando seu posicionamento como uma das principais incorporadoras regionais do país.