Via divulgará 1º resultado após mudar marca e quer crescimento multicanal

A Via (VVAR3) divulga nesta quarta-feira, 11, os primeiros resultados após deixar de lado a marca Via Varejo. A companhia dona das Casas Bahia, Ponto (ex-Pontofrio) e Extra.com.br está em busca de crescimento multicanal.

Neste trimestre, a Via anunciou que pretende chegar até o fim de 2021 com cerca de 120 novas lojas físicas, das quais 90 estarão no Norte e Nordeste. Atualmente há presença em cerca de 450 cidades com mais de 1.050 lojas.

Além disto, o objetivo de concorrer com gigantes do e-commerce como Amazon, ou a nacional Magazine Luiza, reflete na aceleração do marketplace com um salto de 26 mil sellers ao final de março para possíveis 90 mil ao fim deste ano.

De olho nesta expansão, as vendas realizadas no canal digital já representaram quase 50% do GMV (vendas totais brutas) total em 2020. Já o GMV bruto foi de 38,8 bilhões de reais, alta de 21% em comparação com 2019. Em seguida, no primeiro trimestre deste ano, o GVM total foi 10,33 bilhões de reais, alta de 27% e reflexo no crescimento contínuo das vendas por canais digitais.

A expectativa da Via é aumentar duas vezes a base de clientes ativos da companhia, de 22 milhões em 2020 para 44 milhões em 2025. E, nos próximos cinco anos, alcançar um market share do e-commerce brasileiro de, no mínimo, 20%.

Para dar suporte a operação, no ano passado, a Via comprou startups como a banQi, carteira de pagamento digital voltada para a democratização de soluções financeiras e a plataforma de logística ASAPLog. Em busca do resultado para os próximos anos, e com um cenário ainda incerto para reabertura de lojas físicas no segundo trimestre de 2021, as operações são complementares especialmente no e-commerce.

A expectativa pelos resultados se dá também para melhor compreensão do processo de internacionalização. Isto porque em julho, a Via anunciou uma parceria com a uruguaia NocNoc, na qual 70 mil produtos internacionais agregados ao marketplace da Via inicialmente. A expectativa é que esse total alcance 500 mil produtos até o fim deste ano, e chegue ser milhões nos próximos anos.