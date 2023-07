Uma das principais aceleradoras do mundo seleciona seis startups do Brasil; saiba quem são

No Brasil desde meados do ano passado, a Antler está anunciando a segunda lista de startups nacionais selecionadas para receber aporte. O fundo escolheu seis empresas após um processo de residência que durou 10 semanas e reuniu mais de 60 empreendedores.

A Antler funciona como uma plataforma de investimentos em negócios embrionários. Criada em 2017, em Singapura, a gestora tem um modelo diferente, procura por potenciais fundadores de startups antes mesmo que eles tenham um power point e um pitch a fazer.

Como funciona o modelo da Antler

Para encontrar os empreendedores, a empresa investe em programas de residência em que seleciona as pessoas com as ideias e projetos bem estruturados e com potencial de escalar.

“Nós acreditamos que para ter a inovação que precisamos no mundo, nós temos que investir em modelos disruptivos, novos. Investir na mesma coisa sempre, em caras que saíram de Harvard e do ITA, é impossível não ter sucesso, mas olhamos o mundo de maneira diferente”, afirma Carolina Strobel, Partner da Antler no Brasil.

Globalmente, o fundo recebe mais de 65 mil pedidos por ano e menos de 1% participa dos programas. Nestes sete anos, a empresa investiu em 850 startups pelo mundo.

No Brasil, a gestora está na segunda edição, iniciando um novo ciclo de investimentos. Somados, os seis negócios escolhidos pela Antler receberão aportes totais de R$ 4,2 milhões, cerca de R$ 700 mil cada. Além das startups investidas, o programa de residência contribuiu para a formação de outros 32 negócios.

Os recursos vêm de um veículo de investimentos ancorado por fundos da Dinamarca, Coreia do Sul e Noruega. Ainda em fase de captação, a expectativa é de que o fundo local obtenha entre 30 milhões e 50 milhões de dólares. Os valores permitiriam aportes em cerca de 100 startups ao longo dos próximos anos.

“Entidades governamentais apoiam os fundos da Antler no mundo todo. E aqui no Brasil nós estamos buscando também porque ainda não temos”, afirma Strobel. “Procuramos também outros investidores”.

Quais são as startups selecionadas

A tese de investimentos da Antler está estruturada em negócios que usam a tecnologia para oferecer produtos e serviços que sejam escaláveis, tanto sob o aspecto do setor em que estão inseridas quanto sob a perspectiva da expansão geográfica. Nesta segunda edição, as startups estão distribuídas por sustentabilidade, biotecnologia, marketing e plataformas tecnológicas.

Os negócios são: