Uber vai lançar categoria exclusiva de carros híbridos e elétricos no Brasil

O anúncio foi feito pelo próprio CEO da empresa, Dara Khosrowshahi, que esteve em São Paulo para os eventos comemorativos. Ainda não há uma data para o lançamento do Green no Brasil. Dara adiantou que o recurso deve chegar "nos próximos meses". O executivo também prometeu R$ 10 milhões a motoristas afetados pelas tempestades no Rio Grande do Sul.