Para crescer em 2021, RD Station investe R$ 100 milhões em tecnologia e M&As

A RD Station, antiga Resultados Digitais, começa 2021 com o pé no acelerador. A empresa de tecnologia de Florianópolis, famosa por sua solução de marketing digital para pequenas empresas, anunciou que irá investir 100 milhões de reais ao longo do ano na área de tecnologia e na aquisição de novos negócios.

O dinheiro é fruto de um aporte de 200 milhões de reais que a companhia recebeu em 2019, em sua rodada de captação série D liderada pelo fundo americano Riverwood Capital. Em 2020, a empresa cresceu 40% em faturamento e atingiu o ponto de equilíbrio do negócio, somando 25.000 clientes.

As aquisições não são novidade para a companhia, que completou dez anos em janeiro. Em 2018, ela comprou a operação da startup mineira Plug para poder oferecer a seus clientes uma ferramenta para gestão de relacionamento com o cliente (CRM, na sigla em inglês).

A estratégia agora é a mesma: adquirir negócios menores para poder entrar em mercados adjacentes ao de marketing e gestão de clientes. "Nossa missão é ajudar a desenvolver os pequenos e médios negócios, então estamos pensando em como podemos trazer novas ferramentas que fechem o ciclo do que uma empresa usa", diz Bruno Ghisi, cofundador e diretor de tecnologia da RD Station.

Cerca de 60 milhões de reais estão reservados para as aquisições. Os outros 40 milhões serão investidos na própria equipe de produto e tecnologia da empresa, que hoje conta com mais de 180 profissionais. Os planos da RD são abrir 200 novas vagas ao longo do ano, sendo 40% destinadas a profissionais de tecnologia.

"Para a gente se manter líder nas soluções que já oferecemos, precisamos de um investimento alto em tecnologia", diz Ghisi. Segundo o diretor, os investimentos se dividem em três principais frentes: melhorar a integração entre os dois softwares da RD; criar novas conexões com outros programas usados pelos clientes, como ferramentas de gestão e de criação de peças de marketing; e desenvolver novos canais para as empresas se relacionarem com seus clientes nas redes sociais.

"Independentemente se a gente está comprando soluções ou desenvolvendo dentro de casa, o nosso foco está sempre em como podemos facilitar o trabalho das nossas empresas clientes", afirma o diretor de tecnologia.

A empresa anuncia o investimento em meio a rumores de que duas gigantes do mercado de tecnologia brasileiro, Totvs e Locaweb, estariam cogitando comprar a operação da RD Station para entrar no mercado de marketing. A RD não comenta o assunto.