Top 50: confira os carros mais (e menos) vendidos do mercado até agosto

Embora o ranking de vendas de veículos tenha apresentado poucas mudanças em 2020, algumas movimentações importantes têm acontecido no mercado brasileiro.

Uma delas é a tendência de consolidação do T-Cross, da Volkswagen, na liderança do mercado de SUVs, após mais de quatro anos de hegemonia do Renegade, na Jeep. Pelo segundo mês consecutivo, o modelo da marca alemã liderou as vendas do segmento de acordo com ranking da Fenabrave, que reúne as concesssionárias do país.

O utilitário esportivo também foi o quinto carro mais vendido de todo o mercado brasileiro no acumulado até agosto, o único representante de um segmento fora dos compactos de entrada entre os top cinco mais emplacados do país.

O Onix Plus, novo sucessor do Prisma, campeão de vendas da GM, também vem para reforçar a liderança da montadora entre os mais vendidos do país. Até agosto, o modelo foi o terceiro mais vendido do Brasil, atrás apenas do HB20, da Hyundai, e do Onix hatch, líder do mercado.

Confira os 10 automóveis mais (e menos) vendidos até agosto, segundo ranking dos top 50 da Fenabrave:

Mais vendidos

1º – Onix, GM (80.587)

2º – HB20, Hyundai (49.184)

3º – Onix Plus, GM (42.634)

4º – Ka, Ford (38.456)

5º – T-Cross, Volkswagen (37.260)

6º – Gol, Volkswagen (37.166)

7º – Argo, Fiat (33.522)

8º – Renegade, Jeep (grupo Fiat Chrysler) (30.655)

9º – Kwid, Renault (30.182)

10º – Compass, Jeep (27.642)

Menos vendidos

41º – WR-V, Honda (5.464)

42º – Tiguan, Volkswagen (5.458)

43º – Tiggo 5X, Caoa Chery (5.177)

44º – Hilux SW4, Toyota (4.856)

45º – Jetta, Volkswagen (4.208)

46º – City, Honda (4.204)

47º – Etios (sedã), Toyota (3.496)

48º – Equinox, GM (3.349)

49º – 2008, Peugeot (2.983)

50º – Tiggo, Caoa Chery (2.915)