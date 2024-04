Cinco tecnologias que moldarão os negócios em 2024

As companhias que adotarem inovações como inteligência artificial (IA), computação quântica, robótica, blockchain e experiências imersivas estarão na vanguarda da revolução tecnológica, destacando-se em um ambiente cada vez mais digital e competitivo.

Essa é a principal conclusão do Relatório de Tendências Tecnológicas 2024, realizado anualmente pela Globant, empresa focada em reinventar negócios por meio de soluções tecnológicas inovadoras.

As tecnologias destacadas no documento irão proporcionar impactos positivos na experiência do cliente, do colaborador e no avanço dos negócios e foram definidas a partir de entrevistas com executivos em cargos de liderança e equipes de tecnologia de empresas que fazem parte da base de clientes da Globant em todos os continentes.

Algumas dessas inovações estão mais presentes no dia a dia das companhias, como a inteligência artificial e a robótica. Outras ainda estão em estágio de desenvolvimento, como a computação quântica; mas todas elas vêm para potencializar as capacidades humanas, segundo Kefreen Batista, vice-presidente de tecnologias da Globant Brasil.

“A inteligência artificial complementa nossa capacidade cognitiva; a robótica expande a escala de velocidade, para que as pessoas não precisem fazer processo repetitivos; a computação quântica amplia o poder de processamento, o blockchain aumenta a relação de confiança entre as pessoas; e a imersão possibilita o teletransporte, nos permite estar onipresentes”, afirma Batista.

A seguir, o vice-presidente de tecnologias da Globant Brasil faz um panorama das aplicações atuais e potenciais de cada uma das tecnologias apontadas no relatório:

Inteligência artificial

Segundo o estudo da Globant, a utilização da IA pode elevar exponencialmente as experiências do cliente, além de aprimorar resultados e gerenciar recursos.

Para exemplificar essas potencialidades, Batista cita o caso de um parque de diversões que, com a ajuda da IA, conseguiu aumentar em 15% o número de visitantes sem precisar mexer no espaço físico, detectando os locais em que havia maior concentração de pessoas e redirecionando-as para outros pontos do parque com base em suas atrações preferidas.

Ainda neste mesmo parque, a IA foi empregada para sensorizar as lixeiras e antecipar a coleta de lixo, evitando o mau cheiro no local.

Computação quântica

O relatório da Globant aponta que, em 2024, muitas organizações começarão a compreender como essa tecnologia pode impactar seus negócios, mas apenas algumas darão passos concretos nessa direção.Segundo Batista, isso acontece por se tratar de um novo paradigma tecnológico. “Basicamente, é uma nova tecnologia que não conversa com as já existentes. O desafio é torná-las compatíveis”, explica.

O grande diferencial da computação quântica, diz ele, é o seu poder de processamento, que passará a ser exponencial. “Tarefas que levariam meses para serem processadas em um computador normal poderão ser concluídas em minutos ou segundos por um computador quântico.”

De acordo com o executivo da Globant, apesar de ser uma tecnologia que ainda está em fase de experimentação, não deverá demorar para ser aplicada.

“Os ciclos de evoluções tecnológicas estão a cada dia mais curtos. Na Revolução Industrial, foram décadas; depois do surgimento do computador, anos. Eu arriscaria dizer que nos próximos meses ou no próximo ano já teremos casos concretos de uso da computação quântica”, afirma. Provavelmente, em campos ricos em dados e computação, como finanças e pesquisa farmacêutica, segundo o relatório.

Robótica

“As pessoas têm medo de perder seus empregos para os robôs, mas o problema é que tem muita gente fazendo trabalho de robô”, afirma Batista. O executivo da Globant explica que a automatização de processos libera as pessoas dos trabalhos repetitivos, para que possam se dedicar a tarefas mais importantes, que demandem suas capacidades cognitivas.

É exatamente isso o que aponta o Relatório de Tendências Tecnológicas da Globant, segundo o qual os robôs ajudarão algumas organizações a permanecerem competitivas, melhorarem a qualidade dos processos e serviços e servirem de suporte para equipes internas.

O documento destaca que o mercado de robótica deverá atingir US$ 45,09 bilhões em receitas até 2028, liderado por robôs de serviço (RaaS).

“Imagine uma equipe de call center cujo trabalho seja fazer uma consulta de CPF e dar uma resposta automática para um ser humano. Esse é um processo repetitivo que pode ser feito por um robô visual, liberando tempo para que os profissionais se dediquem a atender melhor os clientes”, exemplifica Batista.

Robótica: automatização de processos libera as pessoas dos trabalhos repetitivos, para que possam se dedicar a tarefas mais importantes, que demandem suas capacidades cognitivas. (GLOBANT/Divulgação)

Blockchain

Em 2024, a tecnologia continuará sendo crucial para setores específicos, à medida que a governança ideal é determinada e o caminho a seguir para a interoperabilidade é encontrado, de acordo com o relatório da Globant.

O principal valor da tecnologia, segundo Batista, surge quando entidades que não confiam umas nas outras precisam realizar transações. O blockchain torna mais difícil que uma tenha mais poder ou controle sobre outra. Este conceito torna-se especialmente aplicável na gestão da segurança de dados e identidades, de acordo com o documento.

“O blockchain cria relações confiáveis em momentos não necessariamente de confiança entre todos os envolvidos”, afirma Batista. O executivo da Globant exemplifica com o processo alfandegário de entrada de um produto em um país, que envolve o vendedor, o comprador, a alfândega e a fiscalização. São vários atores, com necessidades diferentes, em busca de informações transparentes. É isso o que o blockchain garante”, conclui.

Experiências imersivas

O relatório da Globant prevê um interesse constante no metaverso em 2024, que aumentará com o lançamento do headset de realidade mista Apple Vision Pro.

O dispositivo deverá revolucionar as práticas de negócios por meio da chamada “computação espacial”, que oferecerá insights aprofundados sobre o comportamento do cliente. Esses dados podem beneficiar significativamente o marketing e melhorar a experiência do cliente.A aplicação das experiências imersivas também pode ser expandida para indústrias de risco, como a mineração ou a petrolífera, para simular treinamentos arriscados em ambientes seguros.

“Em vez de levar uma pessoa para 5 mil metros abaixo da terra para treiná-la, será possível fazer isso no escritório. O ambiente imersivo serve para complementar uma situação em que limitação física seria uma barreira “, explica Batista.

Clique aqui para baixar o relatório completo.