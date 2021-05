SUVs já representam 38,4% do mercado; confira os mais vendidos de 2021

Não é apenas impressão o domínio dos SUVs pelas ruas: esse segmento representou 38,4% de todos os automóveis, o que exclui picapes da contagem, vendidos até o mês de abril. Foram 202.932 unidades só neste ano. Em comparação, o segundo maior sucesso de vendas (hatches pequenos) ficou com 24,4% do mercado – bem menos que os 33,1% de participação que tiveram ano passado.

No acumulado dos primeiros quatro meses, os utilitários esportivos colocaram quatro representantes na lista dos dez automóveis mais emplacados. No topo, o Jeep Renegade ficou com a terceira posição, com 25.744 unidades, atrás somente de Chevrolet Onix e Hyundai HB20. E, enquanto os hatches partem dos 59.460 reais (no caso do Joy, é somado ao Onix), o SUV parte dos 96.084 reais.

Para ter ideia, o segmento de utilitários esportivos teve 11% de aumento na soma do quadrimestre em relação ao mesmo período de 2020 – praticamente a única entre as dez categorias mais representadas, com exceção dos modelos de entrada (de 12,5% a 15,3%), além de vans e esportivos (que, juntos, têm 0,91%). E, somente em no mês de abril, 42% de todas as vendas foram de SUVs.

Confira os dez SUVs mais vendidos no primeiro quadrimestre

1 – Jeep Renegade (25.744 unidades);

2 – Chevrolet Tracker (21.420);

3 – Hyundai Creta (20.609);

4 – Jeep Compass (20.377);

5 – Volkswagen T-Cross (20.377);

6 – Volkswagen Nivus (14.278);

7 – Honda HR-V (13.182);

8 – Nissan Kicks (13.040);

9 – Renault Duster (8.010);

10 – Toyota SW4 (3.784).