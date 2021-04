Surpresa nos carros mais vendidos do trimestre: Onix perde a liderança

As novas medidas de restrição à atividade econômica em vários estados e capitais mantiveram a venda de carros novos em março em patamares semelhantes ao do começo do ano, impedindo um crescimento dos negócios, segundo números preliminares da Fenabrave, a associação que reúne as concessionárias de veículos do país.

O modelo mais vendido em março foi a Fiat Strada, picape de entrada da montadora ítalo-americana, que agora faz parte da Stellantis, nome dado ao grupo após a conclusão da fusão da FCA com os franceses da Peugeot-Citröen: foram 10.268 unidades, à frente do HB20, da Hyundai, com 8.013 unidades, e do Chevrolet Onix, com 7.933 carros vendidos.

No acumulado do primeiro trimestre de 2021, a Fiat Strada ocupou uma rara liderança, desbancando o carro mais vendido do país nos últimos seis anos, o Chevrolet Onix.

Veja o ranking dos 10 carros mais vendidos de janeiro a março, segundo a Fenabrave:

Fiat Strada: 28.869 unidades Chevrolet Onix: 28.759 Hyundai HB20: 23.665 Jeep Renegade: 19.111 Chevrolet Onix Plus: 19.090 Volkswagen Gol: 19.013 Fiat Toro: 17.565 Fiat Mobi: 17.524 Volkswagen T-Cross: 16.053 Chevrolet Tracker: 16.045

Os números do primeiro trimestre confirmam o interesse crescente do brasileiro por SUVs e picapes, em linha com uma tendência global. No ranking dos dez modelos mais vendidos, a metade se enquadra nessas duas categorias, que reúnem veículos mais caros e mais bem equipados.

No site da Fiat, o modelo de entrada da nova Strada é a Volcano CD 1.3 manual, com preço a partir de 88.406 reais. No caso do Onix, o modelo de entrada Joy custa a partir de 59.460 reais, enquanto o Novo Onix sai a partir de 71.130 reais.

O quarto modelo mais vendido do país é o Jeep Renegade, com preço de entrada no site da Jeep a partir de 86.039 reais.