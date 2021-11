Sua empresa está pronta para a nova era da revolução digital?

Mais do que pensar além do seu tempo, as chamadas empresas do futuro são aquelas que antecipam tendências, investem em inovação e ajustam seus processos para se adequar aos desafios impostos pelas constantes transformações sociais e tecnológicas que ocorrem no mundo.

De acordo com a International Data Corporation (IDC), maior empresa de pesquisa do mercado de transformação digital do mundo, a organização do futuro sustenta seus processos utilizando soluções tecnológicas, é impulsionada pela inovação, possui plataformas adaptáveis e um ecossistema de trabalho mais aberto e valorizado.

A definição faz parte do estudo Future Enterprise Practices, que ressalta, também, como as recentes disrupções impostas pela pandemia de covid-19 reforçaram a urgência de implementação de quesitos relacionados à transformação digital em empresas de todos os setores. Segundo a análise, as organizações que buscam se manter firmes nesse novo cenário deverão percorrer nove jornadas transformadoras.

Parcerias que levam à transformação digital

No último ano, as organizações aceleraram os investimentos em tecnologia, principalmente em resposta às medidas restritivas impostas pelo novo coronavírus. Para 2022, a expectativa é que mais da metade da economia global seja baseada ou influenciada pelo digital. Os dados constam no IDC FutureScape: Worldwide Digital Transformation 2022 Predictions.

Nessa conjuntura, os fornecedores de tecnologia desempenham um papel extremamente estratégico. Daí a importância desses stakeholders trabalharem em parceria com seus clientes, buscando entender suas dores e desenhando soluções inovadoras e assertivas, que atendam às novas demandas e prioridades identificadas.

Presente em mais de 370 municípios brasileiros, a Algar Telecom investiu forte para reestruturar seu portfólio e aperfeiçoar seu atendimento nos últimos meses, trazendo para o mercado soluções mais robustas e eficientes.

Nesse processo, a empresa priorizou cinco jornadas transformacionais elencadas pelo IDC que vão auxiliar seus clientes neste momento de revolução digital.

As 5 jornadas-chave que a Algar Telecom apoiará seus clientes

1. Conectividade

É o denominador comum como as pessoas, as coisas e os processos interagem em um ambiente digital. Atualmente, a demanda pede uma conectividade contínua, onipresente, confiável e robusta. A chegada da tecnologia 5G, por exemplo, permitirá aos clientes da Algar Telecom uma conexão com maior velocidade e mais estabilidade, garantindo uma melhor experiência digital.

A Jornada da Conectividade também destaca três pontos cruciais:

– Ciclo dos dados: cada vez mais as empresas vão depender de uma transação de dados eficiente. Essa agilidade permitirá tomadas de decisões mais rápidas e assertivas, trazendo melhores resultados.

– Consumidores de dados: à medida que as interações digitais aumentam, a conectividade deve ser contínua, econômica, rápida e abrangente, para não quebrar a experiência dos consumidores de dados.

– Resultados impulsionados pela conectividade: o acesso escalável e seguro garante a continuidade dos negócios. Insights em tempo real também permitem ajustes de rota visando melhores resultados.

2. Futuro do trabalho

À medida que as companhias implementam iniciativas que fomentam a transformação digital, os modelos de trabalho tradicionais deixam de ser ágeis, adaptáveis e escaláveis.

O desafio das organizações, agora, é oferecer suporte a um quadro de colaboradores cada vez mais diverso, distribuído e dinâmico, de forma segura, eficaz e produtiva.

Por isso, é preciso trabalhar com ferramentas que permitam melhorias no processo de gestão e na dinâmica de colaboração, oferecendo agilidade na realização das tarefas do dia a dia. Além de, claro, garantir os melhores fluxos na condução do trabalho remoto.

As soluções da Algar Telecom que apoiam essa jornada, permitem que os funcionários de uma empresa sejam produtivos de qualquer lugar, além de oferecer recursos que facilitam o trabalho em equipe.

3. Operação inovadora

Conforme as transformações da Indústria 4.0 são colocadas em prática, integrando tecnologias com a Internet das Coisas (IOT) para conectar máquinas, veículos, produtos e ambientes, as organizações se tornam mais resilientes e unificadas.

Essa nova estrutura prevê o uso de recursos digitais para o desenvolvimento de tomadas de decisões mais assertivas e alinhadas às demandas e expectativas dos clientes. Para isso, é essencial que os dados sejam processados, organizados, analisados e rapidamente transferidos aos respectivos tomadores de decisões.

4. Infraestrutura digital

O desafio é garantir a entrega de soluções cada vez mais rápidas, proporcionando experiências digitais confiáveis. Com isso, a construção de uma infraestrutura digital em nuvem tem ganhado força.

Essa transição, porém, precisa ser feita de forma segura, escalonável e resiliente, garantindo a disponibilidade rápida de hardware, software e tecnologias inovadoras para apoiar o desenvolvimento e o refinamento contínuo dos serviços digitais oferecidos.

A seguir, conheça três soluções da Algar Telecom para apoiar seus clientes na jornada transformacional da infraestrutura digital:

– Cloud Plus: mais do que armazenamento em nuvem, ajuda a reduzir custos, otimizar processos e aumentar a produtividade de uma empresa. Trata-se de uma solução de infraestrutura como serviços (IaaS), sem cobrança de transferência de dados. Assim é possível criar e hospedar aplicativos da web, armazenar dados, executar aplicações de negócios de maneira flexível, segura e prática. Possui uma gestão simples e prática de toda a operação por meio de painel com múltiplas funcionalidades. O cliente pode testar a solução de forma gratuita.

– Cloud Backup: armazenamento de dados com segurança, onde o backup pode ser feito de um número ilimitado de endpoints, servidores físicos, virtuais, bancos de dados, aplicativos e cargas de trabalho na nuvem. Além disso, o cliente contrata conforme sua necessidade, pagando um valor alinhado com sua demanda.

– Hosting: segurança e disponibilidade para operação do cliente, eliminando gastos com o licenciamento de softwares, manutenção e novos equipamentos. Os sistemas de última geração possuem proteção contra panes elétricas e incêndios, protegendo todos os dados hospedados em data centers estrategicamente localizados por meio de um ecossistema de parceiros de infra.

5. Segurança

Reduzir risco, agregar valor e conquistar a confiança dos clientes. A segurança digital é uma das principais preocupações do momento. Se, de um lado, os clientes só fecham negócio com empresas que consideram autênticas e confiáveis, as organizações precisam, mais do que nunca, consolidar sua confiabilidade por meio de soluções tecnológicas.

Nesta jornada, uma das principais dificuldades encontradas pelas empresas que possuem mais de uma unidade é realizar a gestão de rede de forma segura, simples e otimizada. Com isso, é comum que um gestor de TI se depare com uma baixa performance da rede, falta de balanceamento e redundância de links, dificuldade em gerenciar múltiplos links de dados e inexistência de privacidade entre as conexões de suas unidades.

Diante dessa crescente necessidade do mercado corporativo por serviços gerenciados de rede e segurança, a Algar Telecom desenvolveu o SD-WAN Super Seguro.

Trata-se de uma tecnologia de virtualização de redes, em que as definições de tráfego são controladas por software, criando uma sobreposição virtual. Ele faz a medição contínua de todos os caminhos da rede e fornece capacidade para a tomada de decisões, sem que o usuário precise realizar qualquer ação. Isso significa que os dados são sempre enviados para o caminho correto, com base nas condições de rede. Além disso, ele irá reagir a qualquer problema.

O SD-WAN Super Seguro também monitora o tráfego com o objetivo de garantir estabilidade e disponibilidade, com a otimização e melhoria de performance de aplicações que trafegam na WAN, fazendo o balanceamento dos links, garantindo a alta disponibilidade e desempenho dos acessos.

O sistema possui maior flexibilidade para conectar as unidades de negócio, independente do meio de acesso (banda larga, MPLS, link dedicado, 3G e 4G). Tudo isso com um gerenciamento centralizado, que proporciona às empresas uma evolução tecnológica com a substituição de equipamentos.

Endpoint Gerenciado Vision MEDR, Disaster Recovery, Cloud Backup (Backup as a Service), Anti-DDoS, SIEM e WAF também são outras soluções da Algar Telecom para auxiliar seus clientes nesta importante jornada transformacional na segurança digital.