Sterna Café cresce 60% e acelera expansão com entrada em aeroportos e novas franquias

O mercado de cafeterias no Brasil passa por mudanças. Redes tradicionais enfrentam dificuldades, enquanto marcas especializadas ganham espaço. A busca por cafés de alta qualidade cresce, impulsionando negócios que oferecem experiência além do produto.

A Sterna Café, rede fundada em 2015 por Deiverson Migliatti, segue essa tendência. Em 2024, registrou crescimento de 60% na receita, chegando a mais de 50 milhões de reais em toda a rede.

Em 2024, a rede abriu 19 unidades. Para 2025, o plano é abrir mais 40 lojas, seguindo a expansão em aeroportos, espaços corporativos e, além disso, aposta em um novo modelo de franquia com taxa reduzida para atrair investidores.

A meta é clara: consolidar a marca como referência em cafés especiais e alcançar 300 unidades nos próximos anos. “As pessoas estão dispostas a pagar mais por qualidade, mas esperam uma experiência completa. O café virou um momento de pausa e conexão”, afirma Migliatti.

Com a demanda por cafés especiais em alta e consumidores mais exigentes, o mercado se torna competitivo. Grandes redes internacionais, como a Starbucks, perderam espaço. Franquias nacionais aceleram o crescimento.

A Sterna Café aposta na combinação entre experiência e conveniência para escalar o negócio e, assim, figurou no ranking EXAME Negócios em Expansão, o maior anuário das empresas que mais crescem no país.

Assim como a Sterna Café, a sua empresa pode estar nas páginas da EXAME. Inscreva-se agora no ranking EXAME Negócios em Expansão 2025 e ganhe um benefício exclusivo!

História da Sterna Café e o modelo de negócios

Migliatti começou a carreira no varejo. Trabalhou cinco anos na Casas Bahia, economizou e, em 2007, decidiu dar a volta ao mundo. Visitou 71 países, conheceu diferentes modelos de negócio e, ao retornar, tornou-se multifranqueado. Chegou a operar 30 franquias de redes como Subway e KFC antes de criar sua própria marca.

A inspiração veio da experiência internacional. A Sterna Café nasceu para oferecer cafés especiais com métodos de extração variados. O nome da marca vem de uma andorinha migratória, referência ao perfil explorador do fundador. Em um ano, a cafeteria virou franquia.

O crescimento foi rápido. Em cinco anos, a rede abriu 50 unidades. Mas em 2020, com a pandemia, as cafeterias fecharam. O faturamento despencou. Migliatti vendeu ativos e redesenhou o modelo. “A crise mostrou a importância de diversificar os pontos de venda. Foi ali que entendemos que hospitais, universidades e prédios corporativos eram grandes oportunidades”, diz.

A partir de 2022, a marca retomou a expansão. Em 2023, recebeu aporte de um fundo de investimento, acelerando ainda mais o crescimento. O recurso permitiu a abertura de lojas próprias e entrada em novos mercados.

Expansão acelerada e entrada nos aeroportos

O plano de crescimento para 2025 prevê mais 40 unidades. A Sterna Café está presente em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba e Tocantins. O foco agora é consolidar a marca em aeroportos, prédios comerciais e hospitais.

A entrada nos aeroportos é um dos movimentos mais estratégicos. Em 2024, a rede inaugurou unidades em Brasília e Guarulhos. O objetivo é capturar um público de alto fluxo, que busca qualidade e conveniência. “Cafeterias em aeroportos sempre tiveram preços altos e pouca qualidade. Estamos mudando isso”, diz Migliatti.

Outro diferencial da expansão é a fábrica própria. A unidade centraliza a produção de itens servidos nas lojas, garantindo padronização e controle de qualidade. Além dos cafés, a rede aposta em produtos exclusivos, como o cappuccino de laranja, inspirado em tendências internacionais.

Mercado de cafeterias no Brasil e concorrência

O setor de cafeterias no Brasil cresce, impulsionado pelo consumo de cafés especiais. Redes tradicionais enfrentam desafios. A Starbucks, por exemplo, teve dificuldades para se consolidar no país. A Casa do Pão de Queijo entrou em recuperação judicial.

A Sterna Café aposta no crescimento do segmento premium, que avança a dois dígitos ao ano. A estratégia envolve diversificação de canais e adaptação às novas dinâmicas de consumo. “O brasileiro aprendeu a valorizar cafés melhores. A pandemia acelerou esse processo. Quem experimentou café especial não volta atrás”, afirma Migliatti.

A competição, no entanto, segue intensa. Redes regionais disputam espaço com grandes marcas. O acesso a crédito também é um desafio. Migliatti diz que o aporte recebido permitiu que a Sterna se destacasse. “Com crédito caro, muitas redes não conseguem crescer. Estar capitalizado nos dá vantagem para ocupar pontos estratégicos.”

Loja da Sterna no aeroporto de Brasília: expansão para pontos com fluxo intenso (Divulgação/Divulgação)

Planos para o futuro

A projeção para 2025 é crescer mais 40%, alcançando 100 unidades. A rede quer expandir a presença no Sudeste e Centro-Oeste e fortalecer a operação em aeroportos. Além disso, aposta na diversificação do portfólio e na experiência do consumidor como diferenciais competitivos.

“Abrimos 19 lojas em 2024 e vendemos 31 franquias. O mercado está favorável para quem entrega qualidade. Seguimos focados em crescer e consolidar a marca como referência em cafés especiais no Brasil”, afirma Migliatti.

A rede também investe em inovação. Um dos lançamentos mais recentes é a taxa reduzida para novos franqueados. O objetivo é atrair investidores e acelerar a expansão. “Café é recorrência. É um setor resiliente. Nosso modelo tem alta rentabilidade e suporte estruturado para o franqueado”, diz.

Com um plano agressivo de crescimento e um mercado em transformação, a Sterna Café aposta na combinação de experiência, qualidade e conveniência para se consolidar como a maior rede de cafés especiais do Brasil.

O que é o ranking EXAME Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME). O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

Em 2024, a pesquisa avaliou as empresas que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2023. A análise considerou negócios com faturamento anual entre 2 milhões e 600 milhões de reais.

A edição 2025 já está com inscrições abertas. A participação é 100% gratuita. As inscrições vão até 5 de maio, mas quem concluir o cadastro antes de 31 de março ganhará o acesso a uma trilha de conteúdos online dedicados a empreendedores dentro da plataforma LIT, da escola de negócios Saint Paul.

Entre os conteúdos estão inteligência artificial, sustentabilidade corporativa, gestão de times de alta performance, capital de giro e gestão do fluxo de caixa, marketing digital e cenário econômico.

Não fique de fora da maior celebração do empreendedorismo brasileiro. Clique aqui para começar a sua inscrição.