Investidores estão atentos ao mercado de neutralização de carbono e de emissões de CO2. Recentemente, surgiram no Brasil dois novos fundos que aplicam no mercado de crédito de carbono: o Vitreo Carbono e o Trend Carbono Zero FIM, da XP.

Agora, foi uma startup americana que atua na construção de casas pré-fabricadas e se comprometeu a zerar suas emissões que atraiu a atenção de um grande investidor brasileiro: a Gerdau.

A multinacional liderou a rodada que captou 30 milhões de dólares para a Plant Prefab, que tem sede no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. O fundo Paris Ventures, Corporate Venture Capital (CVC) da empresa brasileira, capitaneou o investimento, que contou ainda com nomes como Asahi Kasei, Amazon Alexa Fund e Obvious Ventures.

Casa sustentáveis

A Plant Prefab utiliza materiais e operações sustentáveis na construção de casas customizadas. Desenvolveu um sistema, o Plant Building System, que permite a construção de quase qualquer projeto criado por um arquiteto, combinando engenharia avançada a painéis e módulos pré-fabricados.

Segundo a startup, o sistema permite construções até 50% mais rápidas, com até 30% menos resíduo e até 25% mais baratas que obras tradicionais. Em 2019, a empresa se comprometeu a zerar suas emissões de carbono até 2028, sendo a primeira construtora de pré-fabricados a fazer o anúncio.

Steve Glenn, CEO e fundador da Plant Prefab, disse que a empresa alcançará o net zero por meio de “esforços contínuos para implementar padrões de sustentabilidade líderes da indústria que reduzem drasticamente a pegada de carbono das operações e das casas produzidas”.

Premiações

As casas da Plant Prefab já receberam prêmios ligados à sustentabilidade e a startup é uma Empresa B certificada, um novo tipo de negócio que equilibra propósito e lucro, considerando o impacto de suas decisões em seus trabalhadores, clientes, fornecedores, comunidade e meio ambiente.

Rafael de Castro, diretor da Gerdau Next para a América do Norte, o braço de novos negócios da multinacional, diz que o investimento na startup americana é parte do compromisso da companhia com a construção de um futuro cada vez mais sustentável, além de integrar a estratégia de novos negócios da produtora de aço.

“A companhia constrói casas sustentáveis e extremamente eficientes por meio de processo único e tecnologicamente avançado”, afirma. “Além disso, é uma Certified B Corporation, e entrega para seus clientes seu compromisso com o planeta.”

A Plat Prefab diz que usará o investimento na abertura de sua segunda fábrica na Califórnia e na construção de uma terceira fábrica, prevista para ser inaugurada em 2022. A companhia cresceu mais de 175% nos últimos 12 meses.