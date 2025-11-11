Startup anuncia captação de R$ 250 milhões, a maior do ano em transporte

A PX, de Joinville (SC) anunciou, nesta terça-feira (11/11), a captação de R$ 250 milhões, a maior do ano entre as startups do setor de transportes no país. Foi a terceira rodada nos últimos 12 meses, somando R$ 310 milhões levantados. Os números também consolidam a empresa catarinense como a startup que mais captou em valor e quantidade no segmento

O aplicativo Motorista PX é uma plataforma que conecta motoristas profissionais e ajudantes de carga e descarga às principais operações logísticas do país. O aporte atual contou com a participação do fundo internacional Bicycle Capital. No final do ano passado, Monashees e Caravela foram os investidores.

O aporte de capital será destinado ao fortalecimento tecnológico da plataforma e à redução das taxas operacionais cobradas dos clientes, ampliando ainda mais a competitividade do modelo “Motorista PX” frente às estruturas tradicionais de contratação.

Antes desta rodada, a empresa já oferecia reduções de 20% a 30% nos custos totais em comparação ao regime convencional. Agora, com o novo investimento, a expectativa é tornar o modelo até 50% mais vantajoso. Isso será possível também graças ao Radar PX e à Academia PX, pilares tecnológicos e operacionais do ecossistema da holding.

300 mil motoristas

“Queremos que todos tenham a oportunidade de ter o Motorista PX como opção em sua operação”, diz André Oliveira, CEO e fundador da Motorista PX. Segundo ele, o objetivo é simples e ambicioso. “Inicialmente, éramos uma opção pontual. Atualmente, somos uma opção estratégica para quem tem o veículo e quer ter o máximo de performance na sua frota, buscando ter melhores margens. Temos muitos clientes que já possuem conosco frotas dedicadas. Alguns com frota acima de 500 veículos”, explica.

"Fundada em 2019, em Joinville (SC), a PX, já reúne mais de 300 mil motoristas cadastrados, dos quais 16 mil são qualificados e 7 mil atuam mensalmente. "

O modelo “Motorista PX” representa uma transformação profunda no setor. Ele incentiva o custo variável e a redução de custos fixos, além de ser juridicamente sólido e fiscalmente eficiente. Isso porque permite que empresas tenham despesas apenas quando há demanda, eliminando custos pertinentes a manter, contratar ou demitir profissionais.

Além disso, o ecossistema conta com a Radar PX, gerenciadora de risco certificada pela FenSeg que reduziu os índices de acidentes em 50% e chega a 19 meses sem registros de apropriação indébita; e com a Academia PX, responsável por treinar e certificar os profissionais da plataforma.

Esses números reforçam que a PX não apenas reduz custos, mas aumenta a segurança, a transparência e a eficiência operacional em toda a cadeia logística. Tanto que, do lado dos motoristas, faz um trabalho forte de treinamento e quer atrair os melhores profissionais por meio do Nível PX.

Futuro da logística

"Fui motorista, a paixão pela estrada é forte, mas precisamos ter motoristas protagonistas para nossa logística continuar crescendo", diz Djefrei Pasch, cofundador e Diretor Jurídico. Com a nova rodada, a PX reforça sua posição como líder na transformação da economia do transporte, simbolizando o futuro das operações logísticas sob demanda. “Nosso sonho é devolver o brilho da profissão”, diz Thiago Alam, sócio e diretor de crescimento da holding.

O novo momento marca também o início da expansão internacional da empresa, que abrirá sua primeira unidade nos Estados Unidos em 2026. O movimento é simbólico. O Brasil, historicamente importador de tecnologia, passa a exportar uma solução desenvolvida integralmente em território nacional, reconhecida agora por sua capacidade de transformação global.