SpaceX lança Starship, mas propulsor explode e empresa perde contato com a nave

Empresa do bilionário Elon Musk, a SpaceX lançou neste sábado, 18, a Starship, apontada como a nave mais poderosa do mundo. Poucos minutos após a decolagem, o propulsor do veículo espacial explodiu, e a empresa perdeu contato com a cápsula. Não havia tripulação e ninguém ficou ferido.

O Starship deixou a base da empresa de Musk, em Boca Chica, no Texas, por volta das 10 horas da manhã no horário de Brasília. O voo foi inicialmente bem-sucedido, já que o foguete conseguiu chegar ao espaço pela primeira vez.

Três minutos após o lançamento, porém, o propulsor, que é a parte inferior da nave, explodiu. A parte do veículo já estava separada da cápsula. A SpaceX admitiu que isso não era programado, mas disse que sabia da possibilidade de um incidente.

"O propulsor sofreu uma rápida desmontagem não programada logo após a separação do estágio, enquanto os motores da nave funcionaram por vários minutos em seu caminho para o espaço", afirmou a empresa.

Perda de contato com a cápsula

Cerca de 10 minutos após o lançamento, porém, a equipe da SpaceX em solo parou de receber dados da cápsula (a parte da nave que não explodiu).