South Summit Brazil 2024: 500 palestrantes, novo armazém e dobro de área coberta; veja novidades

A terceira edição do South Summit Brazil, um dos grandes encontros globais do ecossistema de empreendedorismo e inovação aberta, está confirmada para 2024 em Porto Alegre. E para o evento do ano que vem, a palavra é uma só: expansão. O evento está sendo trabalhado para atender 24 mil participantes, 2 mil a mais do que em 2023. Para isso, contará com um novo espaço — serão quatro armazéns do cais de Porto Alegre ao total, um a mais do que o de 2023. Com isso, a capacidade do palco será expandida em 39% e as áreas cobertas serão mais do que dobradas em relação à segunda edição.

Veja algumas novidades:

125 palestrantes internacionais

500 palestrantes

138 fundos de investimento

30 fundos internacionais

38 mil metros quadrados de área de venda

sete palcos

158% de crescimento da área coberta

39% de crescimento na capacidade de palcos

“O evento acontece em um cais, à beira do Guaíba, e não em um teatro, é um desafio para nós”, disse o CEO do South Summit Brazil, Thiago Ribeiro. “Queremos ser cada vez melhores, e isso inclui sermos maiores. Vamos crescer principalmente com um novo armazém.”

As novidades foram anunciadas durante um evento sobre o Rio Grande do Sul organizado pela Amcham, a Câmara Americana de Comércio em São Paulo, nesta terça-feira, 10. Na ocasião, também confirmaram o início das vendas. Já o nome dos palestrantes serão divulgados nas próximas semanas.

Na edição de 2023, mais de 2 mil startups de 86 países se inscreveram. Também participaram do evento mais de 100 fundos de investimento (sendo 30 deles internacionais) e 600 investidores. Esses fundos gerem US$ 123 bilhões, sendo US$ 19 bilhões reservados para investimentos na América Latina.

São mais de 250 jatinhos particulares passando por Porto Alegre”, disse o presidente da South Summit Brazil, José Renato Hopf. “São bilionários que estão lá e que as startups têm fácil acesso”.

Como a Amcham participa do South Summit

O evento de lançamento do South Summit Brazil 2024 aconteceu no RS Day, organizado pelo South Summit e pela Amcham para falar sobre o Rio Grande do Sul. A Amcham é uma das principais parceiras do evento. No último ano, foi a entidade que levou a maior comissão de executivos nacionais e internacionais para o evento: cerca de 100 pessoas.

“E esperamos que essa parceria ganhe ainda mais densidade nos próximos anos, queremos ampliar o número de pessoas indo para lá”, disse Abrão Neto, CEO da Amcham Brasil. A entidade tem apostado bastante em inovação. Um dos seus grandes projetos é o Amcham Lab, lançado em 2020. É um laboratório de inovação aberta com um portfólio de mais de 3.000 startups.

Esta foi a primeira vez que a Amcham RS levou o evento RS Day para São Paulo. "Pela primeira vez em sua história, a Amcham proporcionou este encontro entre executivos e autoridades do RS com empresários de todo o país para mostrar ao Brasil as nossas potencialidades", disse o diretor de Inovação da Amcham, Marcelo Rodrigues. "Temos um Estado com uma economia diversificada e estamos preparados para receber novos investimentos e gerar mais oportunidades", afirmou.

Durante o evento, houve também painéis com políticos, como o vice-governador Gabriel Souza, que falou sobre oportunidades de investimento e competitividade no Rio Grande do Sul, e com empresários. Daniel Randon, presidente da Randoncorp, e Nelson Pacheco Sirotsky, presidente da Maromar Investimentos e publisher do Grupo RBS falaram sobre inovação no Rio Grande do Sul.

“O Rio Grande do Sul está em um momento muito bom de inovação, e o South Summit tem sido a cereja do bolo”, falou Randon. “Recebi alguns investidores que foram ao South Summit e que nunca tinham ido para o Rio Grande do Sul. Agora eles entendem que o Estado tem potencial inovador. É um novo mindset”.

O que é o South Summit Brazil

Com 10 anos de trajetória, o South Summit tornou-se um evento líder no ecossistema de inovação e empreendedorismo global. No Brasil, a primeira edição foi realizada em maio de 2022 e reuniu mais de 500 palestrantes nacionais e internacionais. Em 2023, foram mais de 20.000 pessoas passando por Porto Alegre, totalizando 40.000 contatos realizados e mais de 2.500 reuniões 1:1 de negócios entre cerca de 8.500 empresas e 3.300 startups apresentando seus negócios.

O South Summit é realizado pela IE University, da Espanha com correalização do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.