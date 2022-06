SetYou, plataforma de personalização de vitaminas, capta R$ 3,5 milhões

A healthcare SetYou, plataforma de personalização de vitaminas, minerais, fitoterápicos e suplementos, anunciou nesta segunda-feira, 27, a captação de R$ 3,5 milhões em sua primeira rodada de investimento seed. O aporte reuniu DOMO Invest, IKJ Capital, The Next Company e Plataforma Capital, além de investidores-anjo da Universidade de Chicago. O montante será utilizado em tecnologia, vendas e contratação.

Com menos de dois anos de atuação no mercado, a startup foi criada por Juliana Duarte e Murillo Vianna para dar acesso ao cuidado da saúde de forma descomplicada por meio da tecnologia. "Existe uma carência na área de saúde de novos modelos preventivos mais acessíveis. Nossa ideia é tornar o paciente o próprio gestor da sua saúde através de soluções personalizadas", explica Juliana Duarte.

Os sócios se conheceram anos atrás durante um MBA em Chicago, nos Estados Unidos. Murilo fez carreira no mercado financeiro e Juliana já havia deixado a área para empreender. Juntos, eles viram a oportunidade de entrar no mercado de suplementos, que movimenta cerca de R$ 45 bilhões anualmente. A healthcare iniciou sua trajetória com investimento de R$ 200 mil.

Em uma consulta automatizada, e com ajuda da inteligência artificial, o usuário responde perguntas via chatbot para personalizar o Seu Multi, principal produto da healthcare. O teste inclui questões sobre hábitos alimentares, exercícios físicos e de complicações na saúde e com medicamentos. No final da interação, que dura menos de cinco minutos, a SetYou recomenda uma suplementação personalizada de acordo com que cada organismo necessita naquele momento.

Após esse pequeno procedimento online, as fórmulas são entregues na casa do cliente. O processo é todo realizado por um time multidisciplinar de saúde, com nutricionistas e farmacêuticos, que acompanham e supervisionam toda a jornada e dúvidas do usuário, além de checagem de contraindicações.

“Automatizamos a personalização e desenvolvemos uma fórmula exclusiva. Contamos com respaldo rigoroso e estudos científicos para uma análise precisa sem contraindicações e interações medicamentosas. Trabalhamos com substâncias, doses e combinações que são clinicamente comprovadas”, reforça Murillo Vianna.

Atualmente, a plataforma tem aproximadamente 4 mil clientes e mais de 80 mil usuários. Com o aporte, a meta é dobrar o número de colaboradores nos próximos seis meses, faturar R$ 8 milhões e conquistar mais 10 mil novos consumidores.

