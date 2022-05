Satiko, boneca virtual da Sabrina Sato, ganha apartamento de verdade em SP

Uma iniciativa de marketing está dando à Satiko, influenciadora virtual da apresentadora Sabrina Sato, um apartamento de verdade na cidade de São Paulo. O imóvel faz parte de uma estratégia que busca dar mais visibilidade para a bonequinha que já tem quase 30.000 seguidores nas redes sociais.

Criada pela startup Biobots, de produção e desenvolvimento de produtos digitais e que gerencia perfis de personalidades virtuais na internet (e também empresa desenvolvedora da Satiko) em parceria com a incorporadora e construtora Mitre Realty, a ação vai simbolizar a primeira vez em que uma persona do metaverso ganha um espaço físico para morar.

O apartamento será usado como ponto físico para a criação de conteúdos digitais para Satiko, incluindo conversas com convidados especiais, como a Dona Kika, mãe de Sabrina Sato.

Além do apartamento, a parceria entre as duas empresas também será levada ao mundo digital. A partir de agora, a bonequinha Satiko será a embaixadora da construtora, enquanto a Biobots ficará a cargo de criar e gerenciar o perfil da mais nova embaixadora digital da Mitre, a Ju Mitre — um perfil que irá protagonizar as comunicações da empresa.

Para Ricardo Tavares, CEO da Biobots, a parceria ajuda a empresa, recém-chegada ao Brasil, a estabelecer seu nome como uma das principais desenvolvedoras de avatares digitais do mercado. “Com a entrega deste projeto com a Mitre, acreditamos na consolidação da nossa marca como impulsionadora de inovação no setor de comunicação e marketing”, diz.

Já para a Mitre, a nova "roupagem digital" que surge com a parceria e com a criação de uma influenciadora própria traz uma nova linguagem e maior identificação com o público. “O nosso objetivo é ampliar o olhar à inovação, consolidando a Mitre como sinônimo de tecnologia e inovação e uma marca que oferece experiências completas e exclusivas aos seus clientes”, diz Fabrício Mitre, CEO da Mitre.