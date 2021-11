São Paulo realiza evento pré-COP26 com vice-prefeita de Londres

A prefeitura de São Paulo realiza, nesta quinta-feira, 7, uma conferência que irá tratar sobre meio ambiente e economia de baixo carbono. O evento, chamado de Pré-COP26, terá a duração de dois dias. Entre os palestrantes está a vice-prefeita de Londres, Shirley Rodrigues, que participará virtualmente.

O objetivo do governo paulistano é divulgar as iniciativas ambientais da cidade, como a despoluição do Rio Pinheiros e a manutenção das reservas de Mata Atlântica na área de Parelheiros, zona sul da capital. O prefeito Ricardo Nunes também falará na conferência.

A prefeitura enviará uma comitiva para Glasgow, na Escócia, em novembro, quando acontece a COP26, Conferência do Clima da ONU, principal evento climático do mundo. A cidade espera descolar sua imagem do Governo Federal e, para isso, buscará mostrar ações em curso.

“Não adianta só falar, tem de mostrar o que está fazendo”, afirmou, em entrevista à EXAME, a ex-prefeita Marta Suplicy, que hoje ocupa a Secretaria Municipal de Relações Internacionais. Suplicy ressalta que a pauta ambiental pode trazer investimentos ao município. “Há dinheiro lá fora”, declara.

Em mais um passo em torno da coalizão dos governadores pelo clima, que reúne 25 chefes de Executivos estaduais, pela primeira vez uma dezena deles está se articulando para ir à Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2021 (COP-26), em Glasgow. A estimativa é do coordenador da coalizão, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB).

Esta será a primeira vez que os governadores vão compor uma comitiva desse tipo. Entre os que pretendem comparecer à conferência estão, segundo Casagrande, João Doria (São Paulo), Eduardo Leite (Rio Grande do Sul) e Paulo Câmara (Pernambuco).

Em agosto, os governadores haviam participado de um encontro com o presidente da COP-26, Alok Sharma. Em julho, se encontraram com o enviado especial dos Estados Unidos para o clima, John Kerry.

(Estadão Conteúdo)