São Paulo Fashion Week terá loja na Amazon

A partir de 20 de dezembro, uma seleção de moda com curadoria de novidades e tendências, estará disponível nova loja do São Paulo Fashion Week (SPFW) na Amazon, com novos itens quinzenalmente.

A curadoria do SPFW será feita entre as coleções das diversas marcas presentes na Amazon, como Osklen, Colcci, Reserva, Aramis, Havaianas, Forum, Hering, entre outras. Além da seleção levar em conta as apostas do SPFW e o que há de mais novo, também buscará ajudar na conscientização e na discussão da moda.

“Sempre nos esforçamos para encantar e entusiasmar, e esta novidade traz uma colaboração da melhor seleção de moda e marcas da Amazon, com curadoria especializada e conteúdo do SPFW”, diz Marcelo Giugliano, diretor de varejo da Amazon Brasil.

“Após as excelentes temporadas de desfiles N51 e N52, nós da IMM estamos muito animados com o acordo entre o SPFW e a Amazon. Estamos há um tempo construindo este relacionamento para levar mais conteúdo de qualidade para o nosso público”, diz Gustavo Oliveira, diretor executivo da IMM Esporte & Entretenimento.