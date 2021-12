Fórum Econômico Mundial adia reunião em Davos por temor da Ômicron

O Fórum Econômico Mundial anunciou nesta segunda-feira, 20, o adiamento de sua tradicional reunião anual em Davos, na Suíça. O motivo são as preocupações com a variante Ômicron do coronavírus, que já se espalha por todos os continentes.

O evento estava previsto para acontecer no começo de 2022, entre 17 e 22 de janeiro, e marcaria a volta do encontro presencial. Uma edição prevista para acontecer em Singapura em agosto deste ano já havia sido cancelada anteriormente.

Em nota, o Fórum Econômico Mundial aponta que a decisão de adiar o evento foi feita "à luz da contínua incerteza sobre o surto da Ômicron". O comunicado aponta que as novas condições da pandemia pós-advento da Ômicron tornaram "extremamente difícil" planejar um evento presencial com segurança para o próximo mês, uma vez que não é certo como a situação estará até lá.

A organização prepara, para a data original, um debate online sobre a situação global, focado em "desenhar as soluções para os desafios mais urgentes do mundo".

Além disso, segundo os organizadores, uma nova data para o encontro presencial deve ser escolhido, provavelmente no início do verão do Hemisfério Norte, em junho.

A reunião anual organizada pelo Fórum Econômico Mundial em Davos é um dos eventos de relações internacionais mais aguardados do ano, reunindo chefes de Estado, diplomatas, empresários e ativistas para discutir grande temas globais e fechar negócios e parcerias.

