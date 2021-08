Carros híbridos estão entre os seminovos mais valorizados do Brasil

Os carros híbridos estão entre os seminovos mais valorizados em 2020 – e podem ser considerados bons investimentos – de acordo com a Mobiauto, startup que figura como um dos três maiores marketplaces de veículos no Brasil. E existe uma curiosidade: todos os dez veículos que mais ganharam valor no último ano são importados (de Lexus, Mercedes-Benz, Peugeot, Ram, Toyota e até Ferrari).

“Uma das explicações para o fenômeno foi o próprio reajuste nos valores de carros novos, que puxou as cotações de seminovos para cima. Mas não é tudo. Porque nós podemos afirmar categoricamente que o consumidor brasileiro percebeu as vantagens de modelos eletrificados e está mais interessado. Além disso, criou mais confiança nessa nova tecnologia", diz Sant Clair Castro Jr, CEO da Mobiauto.

Carros mais valorizados do Brasil em 2020

Mercedes-Benz A200 Style

Preço: 139.900 reais (jan/2020) - 166.320 reais (dez/2020)

Variação: 18,88%

Lexus UX-250h F-Sport Hybrid

Preço: 213.866 reais (jan/2020) - 253.676 reais (dez/2020)

Variação: 18,61%

RAM 2500 Laramie 6.7 TDI CD

Preço: 284.347 reais (jan/2020) - 326.810 reais (dez/2020)

Variação: 14,93%

Lexus UX-250h Luxury Hybrid

Preço: 194.233 reais (jan/2020) - 223.189 reais (dez/2020)

Variação: 14,91%

Lexus UX-250h Dynamic Hybrid

Preço: 173.730 reais (jan/2020) - 199.269 reais (dez/2020)

Variação: 14,70%

Ferrari GTC4 Lusso

Preço: 2.990.000 reais (jan/2020) - 3.423.985 reais (dez/2020)

Variação: 14,51%

Toyota Camry XLE

Preço: 204.156 reais (jan/2020) - 229.963 reais (dez/2020)

Variação: 12,64%

Peugeot 3008 Allure

Preço: 146.392 reais (jan/2020) - 163.985 reais (dez/2020)

Variação: 12,02%

Toyota RAV4 Hybrid

Preço: 173.300 reais (jan/2020) - 191.854 reais (dez/2020)

Variação: 10,71%

Toyota Prius Hybrid

Preço: 125.524 reais (jan/2020) - 138.784 (dez/2020)

Preço: 10,56%

Sant Clair Castro Jr., CEO da Mobiauto: "Aumento do preço de combustíveis também valoriza os híbridos" Sant Clair Castro Jr., CEO da Mobiauto: "Aumento do preço de combustíveis também valoriza os híbridos"

Ainda que a variação do dólar no ano passado tenha sido de 29,3%, o que impacta diretamente no preço convertido de modelos trazidos de outros países, Castro Jr. diz que a presença de veículos híbridos entre os carros mais valorizados do mercado de seminovos não se deve somente à alta na cotação de moedas estrangeiras, mas, sim, pelo aumento do interesse dos compradores brasileiros.

“Hoje temos equipe de dados para transformar tudo em informação. Porque o dado, por si só, não serve para nada. Mas achar a informação permite entender para onde o mercado está caminhando. E todos os países estão migrando para eletrificação, ainda que não estejam preparados para a demanda. Mas, aqui, o aumento de preço dos combustíveis também valoriza os híbridos”, diz o consultor.