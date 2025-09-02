Sankhya anuncia 10ª aquisição em 5 anos — desta vez, a aposta é em logística

A Sankhya acaba de realizar a 10ª aquisição da companhia com a compra majoritária da Lincros, empresa catarinense de gestão logística com uso de inteligência artificial. O valor não foi divulgado.

De Blumenau, a Lincros atende 230 clientes de médio e grande porte — entre eles Bauducco, Kibon, Stellantis, Elgin e Hypera Pharma. É a segunda aquisição da Sankhya em 2025, seguindo o plano de expansão da companhia mineira, que prevê investir mais R$ 200 milhões até 2026.

Criada em 2013, a Lincros surgiu da união entre André Luiz Jacinto e Gustavo Cemin, especialistas em gestão de frotas e operações logísticas. A empresa desenvolveu uma plataforma própria de TMS (software que gerencia operações de logística) com foco em transportadoras, indústrias e grandes distribuidores, permitindo desde a contratação de fretes até a análise em tempo real das operações.

Nos últimos anos, investiu em ferramentas de IA para prever atrasos, validar fretes e gerar eficiência na cadeia. Segundo os fundadores, a entrada no ecossistema Sankhya deve acelerar o desenvolvimento dessas ferramentas e a penetração nacional da marca.

O que acontece agora?

A nova aquisição integra o TMS da Lincros ao EIP (Enterprise Intelligence Platform, uma evolução do ERP) da Sankhya.

Na prática, é uma plataforma inteligente que integra todos os dados da empresa e entrega insights e informações em tempo real.

Com o sistema da Lincros, a Sankhya amplia a oferta para empresas do middle market, com gestão de fretes, contratação de transportadoras e monitoramento em tempo real.

Para clientes da Lincros, a operação traz maior robustez, capacidade de investimento e possibilidade de sinergias comerciais com as outras empresas do grupo Sankhya.

“Não estamos apenas adquirindo tecnologia, mas redesenhando como a gestão empresarial e logística se conectam no Brasil”, afirma Felipe Calixto, CEO da Sankhya.

Trinta anos de história

A Sankhya foi fundada em Uberlândia (MG) pelos irmãos Felipe Calixto e Fábio Túlio, com o nome de SOS Informática, em 1989. Inicialmente, oferecia soluções simples para gestão de pequenas empresas.

O nome atual surgiu em 1994, inspirado em um termo que remete à ideia de evolução e análise. Ao longo das décadas seguintes, a empresa acompanhou a evolução dos sistemas de ERP e ampliou sua atuação para médias empresas.

O ano de 2020 foi um divisor de águas para a empresa, quando recebeu um aporte de R$ 425 milhões do fundo soberano de Singapura (GIC).

Desde então, passou a estruturar um portfólio completo de ferramentas para gestão, RH, vendas e compliance, com foco em empresas que faturam entre R$ 10 milhões e R$ 500 milhões.

Gigante das aquisições

Todas as adquiridas continuam operando com marca própria e estrutura independente, mas com integração de dados e canais de venda.

A aquisição da Lincros é parte de uma série de movimentos que incluem nomes como Ploomes (CRM), Mindsight (RH), PontoTel (folha de ponto), Meetime (sales engagement), Neppo (IA para atendimento) e Asis (gestão tributária).

Em 2025, a empresa estima encerrar o ano com R$ 700 milhões em faturamento, com a meta de atingir R$ 1 bilhão em 2026.

O salto de receita se apoia em duas frentes: mais vendas, com o uso de IA para acelerar implantações e adoção dos sistemas; e maior integração entre as adquiridas, com sinergias de clientes e dados.

“A meta não é ser o maior ERP do Brasil. É ser o mais eficiente sistema de inteligência empresarial para empresas que querem crescer com agilidade e controle”, disse André Britto, CFO da Sankhya.