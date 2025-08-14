A caminho do bilhão, Sankhya usa IA para eliminar o caos na implantação de ERPs

Felipe Calixto, um dos fundadores da empresa mineira de tecnologia Sankhya, tem uma solução para um dos maiores desafios das empresas mundo afora: implantar um novo software sem bagunçar por completo a operação.

A mudança de um sistema de gestão de uma empresa, se mal planejada, pode virar um pesadelo. Na conta estão problemas como dados vitais ao negócio presos no software antigo, dificuldade na leitura de informações até então organizadas, desinformação geral entre os funcionários sobre o novo sistema e por aí vai.

A implantação de um novo ERP (Enterprise Resource Planning) envolve longos períodos de adaptação, e, muitas vezes, erros que só são descobertos após o sistema entrar em operação.

Esse processo pode levar meses ou até anos, com muitas empresas tendo de alocar grandes equipes internas para ajustar o sistema e garantir que ele funcione adequadamente.

Calixto vê a inteligência artificial dando uma força e tanto para times e empresas traumatizados após experiências ruins de mudança de softwares.

Neste momento, uma das principais apostas da Sankhya é o agente de entrega , uma inteligência artificial para automatizar a implantação do ERP de forma rápida e eficiente.

Com o uso intensivo de inteligência artificial, o sistema consegue configurar automaticamente os parâmetros do ERP, utilizando dados oficiais e fiscais da empresa.

Ao invés de meses de trabalho manual, a solução da Sankhya consegue configurar o sistema de forma completa em apenas dias ou até minutos, dependendo do tamanho da empresa.

“Trocar de ERP sempre foi um processo demorado e complexo. Nosso objetivo com o agente de entrega é tornar a implantação um processo simples e rápido, permitindo que a empresa comece a operar imediatamente”, afirma Calixto.

O agente de entrega automatiza a configuração inicial do sistema, utilizando dados fiscais oficiais da empresa, como arquivos e documentos enviados ao governo, para configurar o ERP de acordo com as necessidades específicas de cada cliente.

Em vez de depender de uma configuração manual, o sistema é ajustado automaticamente com base nas informações reais da empresa, desde o primeiro dia de implantação.

Além disso, a ferramenta realiza auditoria fiscal, cálculos de custos e margens, e cria dashboards analíticos que ficam prontos para uso imediato.

“O processo elimina o risco de erros comuns na configuração manual, como dados inconsistentes ou falhas de integração, e assegura que o sistema esteja em conformidade com a legislação fiscal desde o momento da instalação”, diz o CEO. “O sistema começa a operar no mesmo dia em que é instalado.”

Outra inovação importante é a assistente virtual Bia, que ajuda os usuários nas tarefas diárias, como a criação de relatórios, execução de operações simples e esclarecimento de dúvidas sobre o funcionamento do sistema.

Com a implementação do agente de entrega, a empresa propõe a substituição do termo ERP por EIP (Enterprise Intelligence Platform), uma plataforma inteligente que integra todos os dados da empresa e entrega insights e informações em tempo real.

“O futuro não é mais sobre sistemas complexos de ERP que exigem meses para serem configurados. Agora, estamos oferecendo uma plataforma inteligente que está pronta para uso imediato, e que integra todas as funções empresariais de forma mais eficiente e dinâmica”, afirma Calixto.

A mudança de ERP para EIP reflete o foco da Sankhya em não apenas fornecer uma solução de gestão, mas sim uma plataforma inteligente que melhora a tomada de decisões e oferece dados valiosos de forma instantânea.

A caminho do bilhão

A inovação trazida pela Sankhya tem um grande impacto no crescimento da empresa. Com a implementação do agente de entrega, a Sankhya planeja quadruplicar o número de novos clientes até 2026.

Em 2025, o faturamento da Sankhya deve chegar a 700 milhões de reais. Para o ano que vem, a projeção é de 1 bilhão de reais .

“Hoje, nossas vendas de novos sistemas de ERPs representam cerca de 4,5 milhões de reais anuais. Com a aceleração proporcionada pelo agente de entrega, esperamos que esse número chegue a 20 milhões de reais em 2026”, diz Calixto.

A empresa também está expandindo rapidamente sua presença no mercado por meio de aquisições.

Em 2025, a Sankhya adquiriu sua nona startup, e o plano é investir mais 200 milhões de reais até 2026 para continuar sua expansão.

A Sankhya é uma das empresas mais tradicionais de tecnologia no Brasil, fundada em 1989 em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, pelos irmãos Felipe Calixto e Fábio Túlio.

Originalmente chamada SOS Informática, a companhia começou com soluções simples para pequenas empresas da região, focando em facilitar o gerenciamento financeiro e comercial.

No início, a ideia era resolver um problema comum no Brasil: muitas empresas, especialmente as pequenas, enfrentavam dificuldades para gerenciar suas finanças de maneira eficiente devido à falta de tecnologia acessível.

Com uma visão prática e voltada para a solução de problemas reais, a Sankhya logo conquistou uma base de clientes fiel.

Em 1994, o nome da empresa foi oficialmente alterado para Sankhya, um termo que remete à ideia de evolução e análise.

Nos anos 1990, a empresa focou no desenvolvimento de sistemas de gestão, conhecidos como ERP, com o objetivo de integrar diferentes processos das empresas em uma única plataforma.

Com a ascensão do ERP, a Sankhya passou a atender empresas de médio porte, com uma solução de gestão mais robusta que atendia a uma demanda crescente no mercado.

Além da criação de sistemas de gestão, a Sankhya se destacou pela constante busca por inovações tecnológicas.

Em 2007, a empresa foi pioneira no Brasil ao lançar o primeiro Business Intelligence (BI) Móvel, meses antes do lançamento do iPhone. Em 2012, a Sankhya também lançou o ERP Web Mobile, permitindo que seus usuários acessassem os dados da empresa de qualquer lugar, a qualquer momento.

Agora, com o agente de entrega, a expectativa da Sankhya é mudar a forma como as empresas implementam seus sistemas de gestão.