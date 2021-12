Sem vendas, montadora Rivian revela resultados após IPO de US$ 10,5 bi

A Rivian está avaliada em 98,9 bilhões de dólares. Mas existe um detalhe: as primeiras unidades estão previstas para serem entregues apenas em 2022 – mesmo assim, a empresa norte-americana captou cerca de 10,5 bilhões de dólares no IPO (oferta pública inicial) realizado no início de novembro. E, nesta quinta-feira, 16, serão divulgados os resultados financeiros dos últimos três meses, seguido por uma apresentação ao vivo às 18h30 do horário de Brasília.

Na primeira metade deste ano, o fabricante de carros elétricos perdeu 994 milhões de dólares (praticamente o mesmo valor gasto em 2020) por causa do desenvolvimento dos modelos R1T e R1S. Com operação de startup, a Rivian deverá manter as despesas elevadas nos próximos meses com foco na expansão à Europa e à Ásia. Por outro lado, investidores de peso apostam no retorno a longo prazo, como é o caso de Jeff Bezos, que tem 20% de participação e já encomendou 100 mil veículos para a Amazon.

Para justificar um dos maiores valores de mercado no setor, a Rivian anunciou ter 55.400 pedidos de reserva no início de novembro. Mas o número de produção não deverá passar de 1.200 unidades neste ano – que, inicialmente, serão entregues aos funcionários antes de finalmente chegar às ruas. Mas a expectativa é que a fábrica no estado de Illinois seja capaz de construir, anualmente, 150 mil veículos (que ainda poderá receber investimentos para alcançar 200 mil unidades).

