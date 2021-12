Rio e SP vão à Justiça para barrar reajuste do gás pela Petrobras

O reajuste nos preços do gás proposto pela Petrobras às distribuidoras se transformou em uma verdadeira guerra judicial. As concessionárias de Sergipe, Alagoas e Ceará, em conjunto com os governos estaduais, já obtiveram liminares para brecar o aumento médio de 50% nas tarifas de gás de cozinha, industrial e GNV, a partir do próximo sábado, dia 1º de janeiro.

No Estado do Rio e em São Paulo, a Naturgy já está com tudo pronto para entrar ainda nesta manhã na Justiça. O Espírito Santo também entrou com liminar para impedir a alta, mas o pedido foi negado.

As negociações para a renovação dos contratos de gás canalizado começaram em outubro, quando a estatal propôs reajustes de até 200% por conta do aumento do preço do dólar e do barril do petróleo.

Com o impasse, a Abegás, que reúne as distribuidoras de gás canalizado, entrou com uma representação no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), denunciando possíveis práticas anticompetitivas da Petrobras.

A estatal, então, interrompeu as negociações e reduziu a alta para 50% nos preços.