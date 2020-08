Reserva lança máscara que inativa o coronavírus em 2 minutos

O Grupo Reserva – responsável pelas marcas Reserva, Reserva Mini, Oficina e Eva, acaba de lançar uma máscara de proteção feita com tecido exclusivo que possui tecnologia antiviral. na

A máscara usa uma tecnologia chamado TrueLife Shield Fast que inativa o coronavírus em dois minutos, segundo testes. O tecido usado foi desenvolvido em conjunto com a Diklatex, que já é um fornecedor do grupo.

“Foram três meses de trabalho e centenas de pessoas envolvidas de corpo e alma no projeto para criação deste produto com o objetivo de ajudar o cliente a se proteger, de forma responsável com ele e com o todo”, diz Rony Meisler, presidente do Grupo Reserva.

Segundo ele, a máscara é feita eticamente no Brasil, gerando o mínimo de impacto ambiental possível. O tecido é biodegradável para impedir que se torne um problema no descarte. “Nenhuma das marcas do Grupo terá lucro com a venda do produto”, diz o executivo do grupo de moda.

A máscara é feita de tecido duplo. Ela recebeu uma camada que repele a umidade ou água e tem uma tecnologia antiviral para matar o coronavírus. No lado que fica para a boca, tem tecnologia de secagem rápida e anti-odor, o que elimina o mau-cheiro causado pela saliva e o problema da umidade. O uso prolongado de máscaras leva normalmente o tecido a ficar úmido, o que pode facilitar a multiplicação de vírus e bactérias.

Assim, ao secar rapidamente, a máscara da Reserva pode ser usada por horas e não precisa ser lavada a cada uso. A máscara deve ser lavada uma vez por semana e a tecnologia se mantém por 30 lavagens – ou seja, mais do que metade do ano.

O produto está a venda no site e nas lojas físicas da Reserva por R$ 24,00, no tamanho adulto, e R$ 22,00, o modelo infantil. Os clientes também podem comprar máscaras para doação que serão destinadas a 16 instituições que atuam nas comunidades do Rio de Janeiro. O Grupo Reserva já doou mais de 80 mil máscaras desde o início da pandemia no Brasil.