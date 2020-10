Rappi revela os itens mais pedidos e as buscas que cresceram na pandemia

A pandemia da covid-19 segue transformando os hábitos de consumo dos brasileiros que passam, por exemplo, a fazer mais compras em e-commerce e aplicativos de entregas. Na Rappi os pedidos de máscaras subiram cerca de 1.200% entre março e setembro.

O papel higiênico também obteve destaque. A procura pelo produto aumentou 350% no período. Já as vendas de arroz incrementaram 270% nesses sete meses de distanciamento social.

De março a agosto, o Rappi registrou crescimento de 47% no número de usuários únicos brasileiros que compraram dos restaurantes cadastrados na plataforma, bem como aumento de mais de 44% no número de pedidos feitos nos estabelecimentos.

“A pandemia realmente acelerou nosso crescimento. A frequência de compras aumentou e o número de usuários triplicou no superapp durante a quarentena”, diz Fernando Vilela, diretor de estratégia do Rappi no Brasil. “Nós oferecemos, de fato, conveniência na casa do consumidor, que definitivamente mudou seus hábitos nesse período”

A pedido da EXAME a Rappi levantou e revelou os pedidos da plataforma.

10 itens mais pedidos em restaurantes no Brasil:

Hambúrguer Comida japonesa Pizza Comida tradicional brasileira Grelhados Padarias Sobremesas Comida italiana Comida saudável Comida árabe

5 itens mais buscados em todas as categorias no Brasil:

Pizza Bananas prata Teste de covid-19 Álcool 70º Frango assado