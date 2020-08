Rappi entra em novo segmento: brinquedos da Disney

O Rappi acaba de entrar em um novo segmento: brinquedos da marca Disney. Para a Disney, a parceria é uma forma de proporcionar uma melhor experiência para os consumidores, para comprar os produtos sem sair de casa. A opção é uma alternativa ao site já que oferece um prazo de entrega mais rápido. Entre as marcas e franquias da The Walt Disney Company, estão Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e outras.

Para o aplicativo de entregas colombiano, é uma forma de integrar cada vez mais produtos e serviços à sua plataforma. Recentemente, o Rappi anunciou que lançará primeiro no Brasil um streaming de música, uma ferramenta de lives e também jogos dentro de seu aplicativo. A iniciativa, chamada de Rappi Entertainment, é o primeiro passo da empresa para se tornar um “superapp” e trazer para dentro do programa serviços de todas as frentes possíveis.

Na primeira fase da parceria, o delivery será apenas para a categoria de brinquedos, mas a inclusão de novas categorias está prevista para os próximos meses. No site da Disney há ainda roupas, itens para casa como roupa de cama e almofadas e outros. Com mais de 100 cidades brasileiras atendidas pela Rappi, a expansão desta atividade contará com o apoio de varejistas parceiros da Disney.

O Rappi não é o único parceiro da Disney na entrega de produtos. Em junho deste ano, a companhia de entretenimento anunciou a parceria com o Uber Eats para entrega de produtos da marca na cidade de São Paulo.

Além disso, a empresa também fez o lançamento da plataforma e-shop da Disney no Brasil e no México. A página é uma vitrine dos produtos licenciados da marca no Brasil: ao clicar no produto, o consumidor é redirecionado para a página do produto no varejista, onde pode finalizar sua compra.