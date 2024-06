Restam poucas vagas: pré-MBA sobre inteligência artificial começa nesta 2ª feira; veja como assistir

Começa nesta segunda-feira, 10 de junho, o treinamento pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios apresentado com exclusividade pela Faculdade EXAME.

Com o sucesso sem precedentes da inteligência artificial no mercado, tornou-se urgente qualificar a força de trabalho para atuar nessa frente. Por isso, ao longo de quatro aulas virtuais, o treinamento vai preparar profissionais (de todas as áreas do conhecimento) para liderar a implementação e o desenvolvimento dessa tecnologia inovadora em negócios de todos os tipos.

Por tempo limitado, o pré-MBA está com condições especiais. De R$ 297, o valor para participar do treinamento sai por apenas R$ 37 (e ainda pode ser dividido em até oito parcelas sem juros). Outra boa notícia é que todos os participantes receberão um certificado de participação exclusivo ao final das aulas, que pode ser inserido no currículo para chamar a atenção de recrutadores.

Veja, abaixo, quais assuntos serão abordados nas aulas.

O que o pré-MBA vai ensinar?

Aula 1: A grande transformação artificial

Entenda como a inteligência artificial se tornou um mercado de trilhões, conheça as empresas que estão liderando esta corrida (e como aprender com elas) e descubra como aplicar as principais ferramentas e conceitos de IA.

Aula 2: As 4 etapas para o seu sucesso profissional com IA

Descubra as quatro etapas para se tornar um especialista em inteligência artificial, saiba como desenvolver habilidades necessárias em cada etapa e como aplicar a IA nas rotinas corporativas sem dificuldade.

Aula 3: Os caminhos do especialista em inteligência artificial

Entenda como a escassez de profissionais que dominam a IA está se tornando um problema para as empresas, veja as três principais formas de atuação nesse setor e desenvolva um plano de carreira prático para conquistar o sucesso.

Aula 4: Torne-se um especialista em IA

Sessão de perguntas e respostas ao vivo com Miguel Fernandes, coordenador do MBA e Chief AI Officer da EXAME. Este é o momento para ficar mais próximo do mentor que vai elevar os profissionais ao próximo nível na carreira.

Conheça o professor

Miguel Lannes é um pioneiro em tecnologia com uma trajetória marcada por inovações. Já criou programas, sites, apps e até mesmo criptomoedas. Fundou e vendeu quatro startups, mas hoje se dedica a ensinar pessoas e empresas a usarem tecnologias emergentes para moldar seus futuros com foco em IA.

Ao longo do treinamento, o especialista Miguel Lannes vai mostrar o que é preciso para sair do zero e fazer parte da próxima geração de especialistas em IA do Brasil. “Independente do seu conhecimento em tecnologia”, garante.

