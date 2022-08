Quer fugir do óbvio? Comece então dizendo o que você vê nessa imagem

Durante o SXSW, um dos maiores festivais de inovação do mundo sediado em Austin, no Texas, Amy Webb, CEO da Future Today Institute, aplicou o experimento do pesquisador Karl M. Dallenbach. Nele, fragmentos de uma foto são exibidos. As pessoas, ao focarem mais nas imagens em preto do que nos espaços em branco, costumam ter dificuldade de perceber do que se trata.

A Teoria de Dallenbach

Na lição deixada por Amy, pouco importa a imagem (uma vaca, para os curiosos!), mas sim o que está por trás dessa provocação, que acaba sendo uma lição de empreendedorismo. “A Teoria de Dallenbach mostra a importância de ‘reperceber’ a realidade e buscar respostas ou oportunidades nos espaços em branco; aqueles menos óbvios”, diz Daniela Graicar, empresária e fundadora do Aladas.

TRÊS FORMAS DE REPERCEBER A REALIDADE

No vídeo a seguir, Daniela sugere três exercícios para ajudar as pessoas a lançar um novo olhar para a realidade – um dos caminhos para quem busca empreender. Confira:

ESCOLHA UM TRAJETO NOVO na ida para o trabalho ou para a casa e liste coisas diferentes que viu pelo caminho;

na ida para o trabalho ou para a casa e liste coisas diferentes que viu pelo caminho; DESAFIO DO SILÊNCIO . Pela manhã, desafie metade de seu time a ficar em silêncio por 2 horas e, a outra metade, pelas 2 horas seguintes. Só depois todos conversam entre si;

. Pela manhã, desafie metade de seu time a ficar em silêncio por 2 horas e, a outra metade, pelas 2 horas seguintes. Só depois todos conversam entre si; ANALISE UMA IMAGEM. Observe um quadro ou uma foto por 30 segundos e anote cinco coisas que você percebeu nele. Depois, olhe de novo e anote outras cinco coisas que você não havia reparado.

Uma rede de mulheres empreendedoras

O Aladas, fundado por Daniela, nasceu em abril de 2020 com o objetivo de unir, encorajar, apoiar e capacitar mulheres que querem abrir seus negócios ou melhorar sua habilidade de gestão.

O movimento tem como um dos principais parceiros a Dell, empresa de tecnologia que lidera o Dell Women’s Entrepreneur Network (DWEN), um programa focado na criação e promoção de uma rede de mulheres empreendedoras.

Na prática, as participantes do DWEN passam a ter acesso a uma crescente comunidade global na qual podem participar de encontros com outros membros, compartilhar sua jornada e trocar ideias e experiências.

Suporte tecnológico

Além disso, o DWEN, com apoio da Microsoft, oferece um consultor Dell Technologies que dá suporte para que as participantes da rede entendam e busquem soluções para os desafios de TI de sua empresa.

Foi o que fez Beatriz Alves, fundadora da BR Goods, e uma das integrantes da rede de mulheres da Dell Technologies. Ela começou sua trajetória empreendedora fazendo uma cortina para dar de presente. “Sem imaginar, aquilo se tornou o começo da BR Goods”, conta.

Hoje, a empresa dela é referência em cortinas e divisórias de leitos hospitalares, mas Beatriz lembra que o começo não foi fácil, e participar do DWEN foi importante. “Eu me conectei com mulheres que me inspiram”, disse ela em entrevista à EXAME.

O programa oferece ainda cupons e descontos para que a comunidade tenha acesso a notebooks e desktops com soluções de Windows 11 Pro e Microsoft Office para trabalhar de forma híbrida com mais produtividade e segurança.

A comunidade DWEN acolhe todos os níveis de empresas, de startups a scale-ups. Para fazer parte do programa, clique aqui e cadastre-se.