Conheça a rede que inspira e apoia mulheres empreendedoras

Em resposta às dificuldades encontradas pelas mulheres no início de seus próprios negócios, a Dell fundou, em 2010, o Dell Women’s Entrepreneur Network (DWEN). Trata-se de um programa focado na criação e promoção de uma rede de mulheres empreendedoras que procuram maneiras de crescer, principalmente em mercados emergentes como África do Sul, Brasil, China, Índia e Turquia. Por meio dessa rede, elas podem trocar ideias e experiências, aprender umas com as outras e realizar negócios.

Beatriz Alves, fundadora da BR Goods, é uma das integrantes da rede de mulheres da Dell. Ela começou sua trajetória empreendedora fazendo uma cortina para dar de presente. “Sem imaginar, aquilo se tornou o começo da BR Goods”, conta. Hoje, a empresa é referência em cortinas e divisórias de leitos hospitalares, mas Beatriz lembra que o começo não foi fácil, e participar do DWEN foi importante. “Eu me conectei com mulheres que me inspiram.”

Confira, aqui, a história da BR Goods e de outras empresas que usaram a tecnologia para superar a pandemia.

A inspiração é um dos pilares do programa da Dell, que incentiva as mulheres da rede a compartilhar suas jornadas. A ideia é que uma aprenda com os desafios e o sucesso de outras empreendedoras, além de aproveitar oportunidades para se destacar em uma plataforma global.

O DWEN, com apoio da Microsoft, além de fornecer uma rede de contatos às empreendedoras, também as conecta a fontes de capital, tecnologia e conhecimento. São conteúdos e recursos personalizados focados em financiamento e tecnologia e uma oferta de consultores da Dell Technologies com atendimento dedicado para dar suporte e ajuda para direcionar os desafios de TI da empresa.

Cupons e descontos personalizados para necessidades de tecnologia também estão disponíveis para a comunidade, oferecendo economia para compra de notebooks e desktops com soluções Microsoft Windows e Office, bem como servidores, monitores e acessórios. “Acreditamos que o acesso e o desenvolvimento do capital humano e financeiro são essenciais para fomentar o empreendedorismo das mulheres”, diz a Dell.

Isso é possível, por exemplo, aumentando a conscientização sobre as opções que as mulheres têm para os recursos de hardware e software que precisam para escalar suas empresas, tais como as soluções Dell, Microsoft Windows e Office Home & Business. “Investir em mulheres tem um impacto positivo na economia global”, acredita a multinacional. “As empresas pertencentes a mulheres são importantes impulsionadoras da criação de empregos e do crescimento econômico.”

O DWEN é um programa aberto a qualquer mulher empreendedora, e é ideal para fundadoras com empresas estabelecidas.

Nos dias de hoje, vale ressaltar, toda empresa é uma companhia de tecnologia, e a Dell quer ser parceira das mulheres empreendedoras nessa jornada. Ingressar nessa rede depende apenas do preenchimento de um cadastro, disponível no site da empresa.