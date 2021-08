Quem são os 42 brasileiros que ficaram bilionários em 2021

Foi publicada a lista de bilionários brasileiros da Forbes de 2021 com 315 nomes – incluindo 42 novos integrantes. Se forem divididas as famílias, o ranking aparece com 77 nomes a mais que na relação de 2020. E o mérito pode ser atribuído à abertura de capital, que rendeu ao país o título de quinta maior capitalização de mercado do mundo: foram 5,5 trilhões de reais em 388 empresas.

Entre aqueles que faturaram o primeiro bilhão, está Marcelo Rodolfo Hahn. Com 7,54 bilhões de reais de patrimônio estimado, o empresário de 52 anos é controlador da Blau Farmacêutica, que estreou na bolsa em abril deste ano e é considerada uma das principais companhias do setor na América Latina. E, entre as curiosidades, o paulista patrocina uma equipe de Stock Car e pilota carros.

Já a companhia de cashback Méliuz rendeu dois nomes recém-chegados à lista: Israel Fernandes Salmen e Ofli Campos Guimarães – ambos sócios e, no caso de Guimarães, também CEO. Com a valorização da empresa após a listagem das ações, cada executivo possui fortuna estimada de 1,15 bilhão de reais, que foi suficiente para ocuparem a 297ª colocação no ranking dos bilionários brasileiros.

Para elaborar a lista, a publicação segue os mesmos critérios da Forbes americana, que considera a participação em empresas listadas nas bolsas de valores como fonte para as informações. No ranking desde ano, foram considerados os patrimônios no fechamento do primeiro semestre, em 30 de junho. E uma peculiaridade de 2021: os 42 novos bilionários vêm de 34 companhias diferentes.

Lista da Forbes com os 42 novos bilionários brasileiros

Marcelo Rodolfo Hahn

Posição no ranking: 67ª

Patrimônio: R$ 7,54 bilhões

Idade: 52

Fonte da fortuna: Blau Farmacêutica

Vera Rechulski Santo Domingo

Posição no ranking: 84ª (empate)

Patrimônio: R$ 6 bilhões

Idade: 72

Fonte da fortuna: Grupo Santo Domingo

Henrique Moraes Domingo Salvador

Posição no ranking: 86ª

Patrimônio: R$ 5,95 bilhões

Idade: 63

Fonte da fortuna: Mater Dei

Jorge Luiz Savi de Freitas

Posição no ranking: 95ª

Patrimônio: R$ 5,27 bilhões

Idade: não informada

Fonte da fortuna: Intelbras

Alexandre Ostrowiecki

Posição no ranking: 96ª

Patrimônio: R$ 5,15 bilhões

Idade: 42

Fonte da fortuna: Multilaser

José Roberto Nogueira

Posição no ranking: 98ª

Patrimônio: R$ 4,80 bilhões

Idade: 56

Fonte da fortuna: Brisanet

Alexandre Funari Negrão

Posição no ranking: 100ª (empate)

Patrimônio: R$ 4,70 bilhões

Idade: 68

Fonte da fortuna: Medley

José Augusto Carvalho Aragão

Posição no ranking: 124ª (empate)

Patrimônio: R$ 3,65 bilhões

Idade: não informada

Fonte da fortuna: Armac

João Guilherme Sabino Ometto

Posição no ranking: 162ª (empate)

Patrimônio: R$ 2,83 bilhões

Idade: 81

Fonte da fortuna: Grupo São Martinho

Luiz Antonio Cera Ometto

Posição no ranking: 162ª (empate)

Patrimônio: R$ 2,83 bilhões

Idade: 86

Fonte da fortuna: Grupo São Martinho

Pedro Paulo Chiamulera

Posição no ranking: 184ª

Patrimônio: R$ 2,53 bilhões

Idade: 57

Fonte da fortuna: ClearSale

Frank Geyer Abubakir

Posição no ranking: 208ª

Patrimônio: R$ 2,15 bilhões

Idade: 49

Fonte da fortuna: Petroquímica União

Marcos Odorico Oderich

Posição no ranking: 217ª (empate)

Patrimônio: R$ 1,90 bilhão

Idade: 65

Fonte da fortuna: Oderich Conservas

Marino e Camila Stefani Colpo

Posição no ranking: 223ª

Patrimônio: R$ 1,81 bilhão

Idade: 38 (Marino) e não informada (Camila)

Fonte da fortuna: Boa Safra

João Marcelo Dumoncel

Posição no ranking: 228ª (empate)

Patrimônio: R$ 1,78 bilhão

Idade: 50

Fonte da fortuna: 3tentos Agroindustrial

Luiz Osório Dumoncel

Posição no ranking: 228ª (empate)

Patrimônio: R$ 1,78 bilhão

Idade: 59

Fonte da fortuna: 3tentos Agroindustrial

José Caetano Paula de Lacerda

Posição no ranking: 235ª (empate)

Patrimônio: R$ 1,65 bilhão

Idade: não informada

Fonte da fortuna: Grupo GPS

Roberto Saddy Chade

Posição no ranking: 249ª

Patrimônio: R$ 1,53 bilhão

Idade: 48

Fonte da fortuna: Dotz

Carlos Nascimento Pedreira Filho

Posição no ranking: 250ª (empate)

Patrimônio: R$ 1,52 bilhão

Idade: 37

Fonte da fortuna: Grupo GPS

Nelson Kaufman

Posição no ranking: 250ª (empate)

Patrimônio: R$ 1,52 bilhão

Idade: 65

Fonte da fortuna: Joias

Péricles de Freitas Druck

Posição no ranking: 253ª (empate)

Patrimônio: R$ 1,40 bilhão

Idade: 80

Fonte da fortuna: Grupo Habitasul/Celulose Irani

Dório Ferman

Posição no ranking: 263ª (empate)

Patrimônio: R$ 1,34 bilhão

Idade: 72

Fonte da fortuna: Banco Opportunity

Fábio Ferreira Figueiredo

Posição no ranking: 270ª (empate)

Patrimônio: R$ 1,30 bilhão

Idade: não informada

Fonte da fortuna: Cruzeiro do Sul

Renato Padovese

Posição no ranking: 270ª (empate)

Patrimônio: R$ 1,30 bilhão

Idade: não informada

Fonte da fortuna: Cruzeiro do Sul

Gilberto Mautner

Posição no ranking: 276ª (empate)

Patrimônio: R$ 1,23 bilhão

Idade: 50

Fonte da fortuna: Locaweb

Gert Heinz Schulz

Posição no ranking: 283ª

Patrimônio: R$ 1,21 bilhão

Idade: 74

Fonte da fortuna: Metalúrgica Schulz

Waldir Carlos Schulz

Posição no ranking: 284ª (empate)

Patrimônio: R$ 1,20 bilhão

Idade: 70

Fonte da fortuna: Metalúrgica Schulz

Nelson Marques Ferreira Ometto

Posição no ranking: 284ª (empate)

Patrimônio: R$ 1,20 bilhão

Idade: 90

Fonte da fortuna: Grupo São Martinho

Pedro Geraldo Bernardo de Albuquerque Filho

Posição no ranking: 294ª

Patrimônio: R$ 1,19 bilhão

Idade: 35

Fonte da fortuna: TC Traders Club

Otávio Lage de Siqueira Filho

Posição no ranking: 296ª

Patrimônio: R$ 1,16 bilhão

Idade: 65

Fonte da fortuna: Jalles Machado

Israel Fernandes Salmen

Posição no ranking: 297ª (empate)

Patrimônio: R$ 1,15 bilhão

Idade: 33

Fonte da fortuna: Méliuz

Ofli Campos Guimarães

Posição no ranking: 297ª (empate)

Patrimônio: R$ 1,15 bilhão

Idade: 36

Fonte da fortuna: Méliuz

César Gomes Júnior

Posição no ranking: 300ª (empate)

Patrimônio: R$ 1,13 bilhão

Idade: 64

Fonte da fortuna: Portobello

Ernesto Mário Haberkorn

Posição no ranking: 303ª

Patrimônio: R$ 1,11 bilhão

Idade: 78

Fonte da fortuna: Totvs

Dirley Pingnatti Ricci

Posição no ranking: 304ª (empate)

Patrimônio: R$ 1,10 bilhão

Idade: não informada

Fonte da fortuna: Auto Ricci

Raul Maselli

Posição no ranking: 306ª

Patrimônio: R$ 1,09 bilhão

Idade: 85

Fonte da fortuna: Panatlântica

Diniz Ferreira Baptista

Posição no ranking: 307ª (empate)

Patrimônio: R$ 1,08 bilhão

Idade: 84

Fonte da fortuna: Setor financeiro

Wilson Lemos de Moraes Junior

Posição no ranking: 309ª (empate)

Patrimônio: R$ 1,05 bilhão

Idade: 70

Fonte da fortuna: Supergaz

César Pereira Dohler

Posição no ranking: 311ª (empate)

Patrimônio: R$ 1 bilhão

Idade: 52

Fonte da fortuna: Dohler

Fábio Elias Cury

Posição no ranking: 311ª (empate)

Patrimônio: R$ 1 bilhão

Idade: não informada

Fonte da fortuna: Cury Empreendimentos

Miguel Abuhab

Posição no ranking: 311ª (empate)

Patrimônio: R$ 1 bilhão

Idade: 76

Fonte da fortuna: Neogrid

Ovandi Rosenstock

Posição no ranking: 311ª (empate)

Patrimônio: R$ 1 bilhão

Idade: 79

Fonte da fortuna: Metalúrgica Schulz

