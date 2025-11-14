Quem é Lígia Silva, jovem de 19 anos que ocupa cargo de presidente e sonha em ser CEO

Aos 19 anos, Lígia Silva ocupa um posto pouco comum para alguém da sua idade: a presidência do Instituto de Formação de Líderes Jovens de São Paulo.

A organização é o braço juvenil de uma rede que nasceu em Belo Horizonte e hoje tem presença em cidades como São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro, e seleciona jovens de 14 a 24 anos para formações com foco em protagonismo, liderança e liberdade.

A posição, no entanto, exige que Lígia transite entre reuniões com executivos de grandes corporações e uma base de associados que lota eventos semanais com C-levels, empreendedores e filósofos liberais. E ela faz isso com empenho e naturalidade. Não por ser fácil, mas porque liderar faz parte da sua essência desde jovem.

A liderança começou cedo

Durante o ensino médio, no Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo, Lígia teve a oportunidade de criar um projeto social e exercitar sua capacidade de liderança. A ideia nasceu da convicção de que qualquer mudança social começa pela transformação individual. A partir dali, o grupo organizou um conjunto de ações que chegou a impactar mais de 500 pessoas.

“Eu tinha que passar de sala em sala para chamar as pessoas para fazerem parte”, conta Ligia. A adesão dependia da capacidade de engajar, motivar e transmitir o propósito do projeto sem qualquer contrapartida financeira.

Hoje, ela reconhece que aquela experiência moldou sua visão sobre pessoas e o papel da liderança.

“Quero uma vida que deixe rasto nas pessoas”, diz Lígia, presidente do IFL Jovem SP (Arquivo Pessoal)

A chegada ao comando do IFL Jovem SP

O passo seguinte veio quando Lígia conheceu o Instituto de Formação de Líderes Jovens e decidiu participar do processo seletivo motivada em estar em um ambiente com valores alinhados aos seus.

O ciclo de formação no instituto combina leitura de livros e artigos com simulações e debates. Esses encontros são somados a eventos semanais com convidados, em geral empreendedores e executivos C-level, nos quais os associados discutem erros, acertos e decisões com quem já ocupa posições de destaque.

No início, com apenas 16 anos, Lígia participou apenas como associada, mas, com seu engajamento nos eventos e no ciclo de formação, foi convidada a palestrar para mais de 300 jovens sobre a essência da liderança.

E ela teve a oportunidade de assumir a diretoria de eventos, trabalhando para melhorar a experiência dos palestrantes e associados promovendo diálogos ricos e relevantes. No fim da gestão, foi convidada para assumir o comando do IFL Jovem SP – convite que aceitou aos 18 anos.

Desde dezembro de 2024, ela ocupa formalmente a presidência, liderando um grupo de diretores com o objetivo de identificar, desenvolver e conectar os futuros líderes do Brasil.

Lígia mira a Graduação em Administração da Saint Paul para trilhar carreira como CEO (Arquivo Pessoal)

Olhar para o futuro

Se o presente passa pela presidência de um instituto de liderança, o futuro, na visão de Lígia, passa por dois eixos claros: formação em negócios e cargos de alta gestão.

Ela conta que sonha em ingressar na Graduação de Administração da Escola de Negócios Saint Paul, uma formação de padrão internacional sem que os alunos precisem sair do país. A ambição profissional também é explícita. Ela quer construir uma carreira em negócios e chegar à posição de CEO.

“Estar na liderança de um instituto com tamanha relevância me mostra o privilégio diário que é poder contribuir ativamente para a formação da nova geração de líderes do Brasil.”, diz. “O meu objetivo é ter uma vida que não seja estéril e que deixe rasto nas pessoas.”