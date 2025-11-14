Negócios

De sem-teto a CEO da IA: como o TikTok virou o motor do seu império financeiro

De lojas no TikTok a plataforma de IA, fundador da Prestige Knowledge revela um playbook valioso para finanças corporativas

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 14h48.

Jesse Frimpong cresceu entre mudanças, insegurança financeira e um período de situação de rua com a família nos Estados Unidos.

Anos depois, lidera a Prestige Knowledge, plataforma digital que ensina empreendedores a construir, automatizar e escalar negócios online usando sistemas de IA, e que já lançou mais de 300 lojas no TikTok e no e-commerce.

A trajetória não é apenas inspiracional. Ela é um estudo de caso em alocação de capital, leitura de contexto, construção de marca e uso estratégico de tecnologia, com lições diretas para quem trabalha com finanças corporativas, inovação ou busca novos motores de crescimento.

“Eu estou sempre procurando um problema que precisa de solução”, resume Frimpong. Essa frase guia tanto seus movimentos pessoais quanto o modelo de negócios que ele construiu. As informações foram retiradas da Fortune.

Da sobrevivência à tese de negócios

Nascido em Londres, Frimpong se mudou para os EUA aos 12 anos, quando o pai, pastor, foi convidado para assumir uma igreja com moradia incluída.

O acordo desfez-se rapidamente e a família acabou sem casa até o pai se reerguer em Bowie, Maryland.

Esse contexto de pressão financeira o levou cedo às vendas: na escola, vendia doces e revendia tênis disputados; mais tarde, já na faculdade, percebeu a demanda por luzes RGB e enxergou margem. Comprava em lojas de desconto e revendia para colegas com múltiplos sobre o preço.

A pandemia de Covid foi o ponto de inflexão. Com o campus fechado, Frimpong voltou para Maryland e decidiu migrar o negócio para o digital. Aprendeu sozinho e-commerce pelo YouTube, estudou cases em Shopify e Etsy e lançou uma loja de decoração — depois, uma pet shop online, surfando o boom de adoção de animais de estimação.

“Eu lia as notícias, rastreava os dados e via onde o dinheiro estava indo”, conta. “Ganhei muito dinheiro em pouco tempo.” A frase traduz um instinto central para qualquer executivo de finanças: seguir o fluxo de demanda real, não apenas narrativas.

TikTok, marca pessoal e efeito multiplicador

Em 2021, Frimpong descobriu o poder do TikTok. Começou com vídeos simples, quase um “QVC de bolso”: demonstrava o produto e mostrava como ele ficava no ambiente do cliente. “Eu estudava hashtags, sons em alta, o que performava melhor. Não precisava ser famoso para viralizar”, diz.

O passo seguinte foi transformar o resultado em autoridade. Ele passou a mostrar, em sua conta pessoal, quanto faturava com as lojas no Shopify durante a pandemia. Os vídeos explodiram. “As pessoas começaram a me mandar milhares de mensagens oferecendo dinheiro para eu ensinar como fazer o mesmo”, ele conta.

Ele reagiu com um produto escalável: criou cursos, mentorias e tutoriais sobre como montar a loja, escolher produtos, prever virais e estruturar logística e dropshipping. Sem grandes campanhas, apenas respondendo à demanda que já batia à porta.

A estratégia multicanal veio logo depois: “O TikTok é onde você viraliza, mas o Instagram é onde você constrói comunidade e converte visualizações em vendas”, explica.

A combinação de alcance massivo com um canal mais estável de relacionamento ajudou a pavimentar o lançamento da Prestige Knowledge, em 2021.

