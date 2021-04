Qualicorp tem lucro de R$ 67,6 milhões no 4º trimestre

A Qualicorp reportou lucro líquido de 67,6 milhões de reais para o quarto trimestre de 2020, alta de 12,4% frente ao mesmo período do ano anterior, em resultado ajudado pela redução de despesas não-recorrentes e melhora no resultado financeira.

De acordo com os números divulgados no final da terça-feira, a receita líquida caiu 0,8%, para 515,1 milhões de reais, com a empresa chamando a atenção para o desempenho do último trimestre de 2019, que apresentou receita não-recorrente de agenciamento.

O resultado financeiro foi negativo em 7,1 milhões de reais, ante desempenho negativo de 15,9 milhões de reais um ano antes, com as despesas financeiras líquidas caindo 55,6%, acompanhando a redução no CDI, indexador de debêntures da empresa.

A Qualicorp também citou queda de 23% nas despesas de depreciação e amortização devido ao término da amortização de algumas aquisições de carteiras e pela extensão do contrato de não-competição junto ao fundador da companhia.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização na sigla em inglês) ajustado somou 190,3 milhões de reais, queda de 16,8% na comparação ano a ano, com a margem Ebitda ajustada recuando para 36,9%, de 44% um ano antes.

Tal desempenho foi afetado, em especial, pelo lançamento de provisão adicional de 33,4 milhões de reais, relacionado à suspensão do reajuste anual de preços, explicou a empresa que atua na comercialização, administração e gestão de planos de saúde coletivos por adesão e empresariais.

"Olhando para os próximos trimestres, com o fim das provisões adicionais relacionadas à suspensão de reajuste, nossa expectativa é de retomarmos nossa estratégia de financiar os investimentos em frentes de crescimento, inovação e relacionamento com clientes com economias administrativas e eficiência operacional, de modo a apresentar margens operacionais mais próximas da estabilidade em nosso negócio", disse a companhia em comunicado.

A geração de caixa operacional (antes de investimentos) totalizou 85,6 milhões de reais nos últimos três meses de 2020, queda de 56% ano a ano, enquanto o endividamento medido pela dívida líquida sobre o Ebitda ajustado caiu a 0,78 vezes.

Cisão

O conselho de administração da companhia também aprovou na véspera proposta de cisão parcial da Qualicorp Administradora, com incorporação da parcela cindida pela empresa, que será submetida aos acionistas da em assembleia no dia 30 de abril.

A Qualicorp argumenta que a "reorganização está alinhada com a estratégia de otimização das estruturas societárias e de negócios da companhia".

Também afirma que a mudança busca reduzir custos em áreas administrativas e com o cumprimento de obrigações acessórias, além de tornar a administração conjunta mais eficiente ao gerar aproveitamento de sinergias.