Quais unicórnios estão vindo do oriente médio - e o que você pode aprender com eles?

Nos últimos anos, o Oriente Médio viu um aumento significativo no número de empresas unicórnios. Com várias startups na região alcançando avaliações de mais de 1 bilhão de dólares.

O crescimento dessas empresas pode ser atribuído a vários fatores, incluindo o rápido crescimento econômico da região.

O Oriente Médio também se tornou um destino atraente para investidores internacionais. E o principal fator de sucesso para as empresas da região, hoje, é o aumento da tecnologia e principalmente da inovação.

Essa atração está intimamente ligada à realização de grandes eventos internacionais na região. Como a Copa do Mundo da FIFA de 2022 no Catar, por exemplo, que atraiu milhões de visitantes e deu um impulso significativo à economia e negócios locais.

Com isso, fizemos uma lista de 5 startups mestres em inovação, que são unicórnios do oriente médio:

Fawry

A Fawry, uma das primeiras empresas a explorar a fintech do Egito, viu seu valor de mercado ultrapassar US$ 1 bilhão em agosto de 2020 e US$ 1,4 bilhão em 28 de dezembro de 2021.

A empresa de pagamento eletrônico permite que os usuários paguem suas contas, como contas de eletricidade, pagamento de multas de trânsito, por exemplo, com outros serviços.

STC Pay

A maior operadora de telecomunicações da Arábia Saudita, entrou no clube Unicorn depois que a Western Union adquiriu uma participação de 15% por US$ 200 milhões.

Atingindo avaliações de cerca de US$ 1,3 bilhões. Abrigando tecnologias inovadoras, o unicórnio é um aplicativo de pagamento integrado que pode ser usado para lidar com despesas e compras diárias.

Kitopi

No início de julho de 2021, a plataforma de cozinha em nuvem com sede em Dubai se tornou um unicórnio depois de arrecadar US$ 415 milhões em uma rodada da Série C liderada pelo Softbank Vision Fund 2.

A Kitopi, que significa Kitchen Utopia, ocupa o primeiro lugar na lista das 50 startups mais financiadas da Forbes Middle East em 2021.

K Health

A plataforma de saúde de telemedicina com IA em Israel recebeu um financiamento de US$ 132 milhões com uma avaliação de 1,4 bilhões.

A startup foi fundada em 2016 com o objetivo de utilizar relatórios anônimos e baseados em IA para diagnóstico. O aplicativo gratuito depende de um banco de dados de anotações médicas, resultados de laboratório e resumos de tratamento. E então oferece informações precisas e baseadas em dados sobre o estado de saúde de um usuário.

Segurança Orca

A empresa israelense de segurança cibernética levantou um financiamento de US$ 210 milhões, liderado pela CapitalG e pela Redpoint Ventures.

A empresa afirma ser a primeira solução de segurança em nuvem, com capacidade de identificar configurações incorretas, malwares e outras vulnerabilidades em minutos.

(Bônus) Careem - e o que todas elas têm em comum?

Essas empresas estão oferecendo soluções que muitas pessoas nunca ouviram falar.

E mudando a maneira como vivemos e trabalhamos.

Por exemplo, o aplicativo de carona Careem (também do Oriente Médio) está transformando a maneira como as pessoas viajam em mais de 14 países.

A tecnologia inovadora da empresa permite que as pessoas reservem viagens facilmente, rastreiem seus motoristas e paguem por suas viagens usando seus smartphones.

Quanto mais você presta atenção, mais se surpreende com as soluções que as empresas unicórnios estão oferecendo.

Seus produtos e serviços inovadores estão fazendo uma diferença real na vida das pessoas. Você quer fazer parte desse movimento?

