Quais serão os próximos unicórnios de 2023? Veja lista

Quais startups podem se juntar ao clube dos unicórnios brasileiros em 2023? Para responder a essa pergunta, a plataforma de inovação Distrito avaliou pequenas empresas de tecnologia com potencial de atingir valor bilionário neste ano, apesar dos percalços já familiares ao mundo das startups, como o número restrito de rodadas de investimento e os temidos down rounds.

Realizado anualmente desde 2019, o levantamento “Corrida dos Unicórnios” avalia as startups mais promissoras ano a ano, considerando critérios como valores totais já captados e os principais indicadores de desempenho dos setores nos quais cada uma das startups está inserida.

O resultado final é uma lista com as 50 startups com modelos de negócios validados e suficientemente capazes de sustentar um crescimento astronômico até o final deste ano.

Destas, o Distrito seleciona as 10 empresas mais prováveis a serem alçadas ao status de unicórnio, com valor de mercado igual ou superior a 1 bilhão de dólares, a partir de soluções escaláveis e possíveis novas rodadas. Juntas, essas empresas receberam quase US$ 5 bilhões em investimento.

Quais serão os próximos unicórnios do Brasil

Veja, abaixo, a lista com as 10 startups com potencial de se tornarem os próximos unicórnios ainda em 2023, segundo o Distrito.

Alura

O que faz: educação

Cerc

O que faz: fintech de recebíveis

Cora

O que faz: Serviços financeiros para pequenas empresas e empreendedores

Evino

O que faz: Varejo online de vinhos

Flash

O que faz: Benefícios corporativos flexíveis

Omie

O que faz: software de gestão para pequenas e médias empresas (PMEs)

Órigo Energia

O que faz: soluções de energia solar

Petlove

O que faz: varejo online de produtos e serviços para pets

Pismo

O que faz: soluções de tecnologia para o setor financeiro

Solfácil

O que faz: financiamento para energia solar

Quais são os setores de destaque

As fintechs lideram a lista das candidatas a unicórnio, com 34% das Top 50. Em seguida estão as healthtechs. Para 2023, é esperada a ascensão do primeiro unicórnio do setor de saúde no Brasil. O fenômeno também marcaria a primeira consolidação de uma empresa bilionária do setor em toda América Latina.

Por que elas podem virar unicórnios?

Para chegar a essas candidatas, o Distrito levou em consideração fatores como tempo de captação entre as rodadas e o valor do investimento recebido, além de condições macroeconômicas, indicadores setoriais e dados qualitativos.

Quais são os desafios

Nadar de braçada no mercado de inovação, porém, não será missão fácil para as startups — mesmo para as empresas na fila para atingir um valuation inflado. Com cenário de taxas de juros nas alturas e investidores migrando em debandada para a renda fixa, atrair investimentos de risco deve ser um desafio e tanto.

“A lista deste ano traz empresas mais maduras e estruturadas, mas isso não quer dizer que o desafio é pequeno”, diz Gustavo Gierun, CEO e cofundador do Distrito. "O momento é complexo para todas as empresas de tecnologia no mundo, e no Brasil não é diferente”.

“No entanto, continuamos acreditando que o empreendedorismo, tecnologia e inovação serão os principais pilares de desenvolvimento da economia e da sociedade brasileira e, portanto, em algum momento o fluxo de investimento irá retornar com força e os novos unicórnios voltarão a surgir”, diz.

Veja lista completa das startups mais promissoras do Brasil