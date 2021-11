Com o fim da 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP26), as discussões sobre mudança climática ganham ainda mais corpo. Mas a verdade é que a emissão de gases que contribuem para agravar o efeito estufa vem de longa data.

A quantidade acumulada de dióxido de carbono (CO 2 ) emitida desde o início da Revolução Industrial está diretamente ligada ao aquecimento do planeta. No total, as sociedades colocaram na atmosfera cerca de 2.500 bilhões de toneladas de CO 2 (GtCO2) desde 1850.

Isso significa que, no final de 2021, o mundo terá queimado, coletivamente, cerca de 86% do orçamento de carbono para manter o aquecimento global abaixo de 1,5º C, segundo uma análise publicada pela CarbonBrief, plataforma do Reino Unido que gera informações sobre ciência do clima com base em dados.

O levantamento mapeou, ainda, os principais responsáveis pelas emissões de gases causadores do efeito estufa.

No topo do ranking aparecem os Estados Unidos, que liberaram mais de 509 GtCO2 desde 1850 e são responsáveis pela maior parcela das emissões históricas, de acordo com a análise da Carbon Brief, com cerca de 20% do total global.

A China ocupa o segundo lugar, mas relativamente distante do primeiro, com 11% do total global emitido. Na sequência aparecem a Rússia (7%), o Brasil (5%) e a Indonésia (4%), que surge entre os dez maiores emissores históricos devido ao CO 2 de suas terras.

Grandes países europeus como Alemanha e Reino Unido respondem por 4% e 3% do total global, respectivamente, sem incluir suas emissões estrangeiras sob domínio colonial.

Países com as maiores emissões acumuladas (1850 e 2021)*

EUA: 509,1

China: 284,4

Rússia: 172,5

Brasil: 112,9

Indonésia: 102,5

Alemanha: 88,5

Índia: 85,7

Reino Unido: 74,9

Japão: 66,7

Canadá: 65,5

*em GtCO2

Fonte: CarbonBrief

A CarbonBrief explica que esses totais nacionais são baseados nas emissões territoriais de CO 2 , e refletem onde as emissões ocorrem. Além disso, a análise examina o impacto das emissões com base no consumo, a fim de refletir o comércio de bens e serviços intensivos em carbono.

Essas contas só estão disponíveis nas últimas décadas, embora o comércio tenha influenciado os totais nacionais ao longo da história moderna. A análise explora, então, os números em relação à população, e aí países como China e Índia caem no ranking.