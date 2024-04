Quais são os 10 maiores supermercados de Pernambuco e quanto eles faturam? Veja a lista

O setor de supermercados, atacados e atacarejos bateu 1 trilhão de receita em 2023. Na Bahia, o varejo supermercadista é liderado pela rede Novo Atacarejo, que viu crescer seu faturamento no último ano e bater os 4,6 bilhões de reais. Com isso, está entre as 25 maiores redes do país.

Na segunda posição aparece a rede Supermercado da Família, com uma receita de 1 bilhão de reais.

O levantamento está no anuário publicado nesta semana pela Associação Brasileira de Supermercados, Abras. A EXAME separou, na lista, quais são os 10 maiores supermercados cuja sede fica no Estado de Pernambuco.

Somados, esses 10 supermercados faturaram 7,5 bilhões de reais.

Quais são os 10 maiores supermercados de Pernambuco

Novo Atacarejo Faturamento: R$ 4.634.465.490

Posição geral no ranking: 21 Supermercado da Família Faturamento: R$ 1.039.977.072

Posição geral no ranking: 74 Bonanza Supermercados Faturamento: R$ 511.083.760

Posição geral no ranking: 131 Supermercado Fenix Faturamento: R$ 379.000.000

Posição geral no ranking: 151 Atacarejo Econômico Faturamento: R$ 300.000.000

Posição geral no ranking: 178 Karne Keijo Logística Faturamento: R$ 214.382.700

Posição geral no ranking: 232 Veneza Supermercados Faturamento: R$ 168.000.000

Posição geral no ranking: 266 Mercadinho D Helder Alimentos Faturamento: R$ 134.734.450

Posição geral no ranking: 290 Costa e Souza Faturamento: R$ 108.000.000

Posição geral no ranking: 318 Supermercado Lealdade Faturamento: R$ 89.109.792

Posição geral no ranking: 356

