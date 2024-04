Quais são os 10 maiores supermercados da Bahia e quanto eles faturam? Veja a lista

O setor de supermercados, atacados e atacarejos bateu 1 trilhão de receita em 2023. Na Bahia, o varejo supermercadista é liderado pela rede Atakarejo, que viu crescer seu faturamento no último ano e bater os 4,3 bilhões de reais. Com isso, está entre as 25 maiores redes do país.

Na segunda posição aparece a rede Mix Bahia de Supermercados, com uma receita de 1 bilhão de reais.

O levantamento está no anuário publicado nesta semana pela Associação Brasileira de Supermercados, Abras. A EXAME separou, na lista, quais são os 10 maiores supermercados cuja sede fica no Estado da Bahia.

Somados, esses 10 supermercados faturaram 8,7 bilhões de reais.

Quais são os 10 maiores supermercados da Bahia

Atakarejo Faturamento: R$ 4.309.729.161

Posição geral no ranking: 24 RMix Faturamento: R$ 1.008.256.634

Posição geral no ranking: 77 Hiperideal Faturamento: R$ 892.919.106

Posição geral no ranking: 84 Hiper Compras Atacado Faturamento: R$ 688.013.496

Posição geral no ranking: 101 Novo Mix Faturamento: R$ 682.399.309

Posição geral no ranking: 104 RF Atacado Faturamento: R$ 661.824.054

Posição geral no ranking: 106 Itão Supermercado Faturamento: R$ 241.355.736

Posição geral no ranking: 215 Supermercado EFCE Pereira Faturamento: R$ 125.000.000

Posição geral no ranking: 297 Correia Andrade Supermercado Faturamento: R$ 85.800.732

Posição geral no ranking: 362 Roberto Almeida dos Santos Faturamento: R$ 77.633.752

Posição geral no ranking: 386

Quer dicas para decolar o seu negócio? Receba informações exclusivas de empreendedorismo diretamente no seu WhatsApp. Participe já do canal EXAME Empreenda