Quais são as melhores opções para investir pouco dinheiro com segurança?

O que impede muita gente de começar a investir – ou de buscar alternativas para a poupança – é o receio de perder dinheiro com aplicações arriscadas. Quer investir pouco dinheiro com segurança? Opte pelos produtos de renda fixa, que oferecem baixo risco. “De maneira geral, os investidores buscam produtos que mais oferecem rentabilidade e acabam não analisando detalhes como o risco do ativo ou o prazo de disponibilidade dos recursos”, observa Ricardo Noya, especialista em investimentos do Banco PAN. “O ideal é se informar a respeito e, principalmente, só contratar produtos que sejam adequados ao seu perfil de investidor.”

Quais são os produtos mais indicados para quem quer investir pouco dinheiro com segurança? O Tesouro Direto e os CDBs. “O Tesouro Direto é o mais próximo de risco zero, uma vez que o risco é o próprio Brasil”, explica Noya. Já o risco associado aos CDBs está diretamente ligado à reputação e ao histórico da instituição responsável pela emissão. “Os CDBs são mais interessantes pela garantia adicional do Fundo Garantidor de Créditos (FGC)”, recomenda o especialista em investimentos do Banco PAN.

Para aplicações de até R$ 250 mil, essa instituição garante o pagamento do investimento, o que elimina o risco desse tipo de aplicação – está descartada a hipótese de o seu dinheiro desaparecer. Se você planeja investir mais de R$ 250 mil em CDBs, no entanto, é fundamental saber qual risco sua instituição oferece. No Banco PAN, esse risco é muito baixo. Ele é classificado, afinal, como AAA, o nível mais alto de segurança de crédito do mercado. “Aproveite a rentabilidade adicional que os CDBs oferecem para rentabilizar sua carteira e ver seu patrimônio crescer mais rápido”, sugere Noya.

No CDB Banco PAN, o investimento mínimo é de R$ 5. “Todo mundo deveria ter em mente que existem investimentos acessíveis financeiramente a todos os públicos”, lembra o especialista do PAN. Antes de começar a investir pouco dinheiro com segurança é preciso preencher um questionário. Serve, principalmente, para os clientes compreenderem qual é o perfil de investimento deles e para descobrirem se estão dispostos a se sujeitar a algum nível de risco. “É importante que o investidor iniciante defina quais são os seus objetivos com cada investimento, além de definir seu perfil de risco”, acrescenta Noya.

Você se enquadra no perfil conservador? O mais indicado, nesse caso, é o CDB de liquidez diária do PAN. Atualmente, ele oferece taxa de 103% do CDI (Certificado de Depósito Interbancário). Isso significa que você, além de enfrentar baixo risco, terá ganhos superiores ao CDI. Mais: caso necessite dos recursos, pode resgatá-los em qualquer momento, inclusive nos finais de semana. “Apesar da trajetória atual de queda da Selic (taxa que serve de referência para os investimentos de renda fixa), ainda é possível obter bons ganhos com essa classe de ativos”, informa o especialista do banco.

O rendimento do CDB é superior ao da poupança e aplicar nele é tão fácil quanto deixar o dinheiro parado na conta. Se você investir R$ 10 mil e manter o dinheiro parado por um ano, vai ganhar R$ 1.150,30 (considerando a taxa CDI de 7/03 e sem levar em conta os impostos). Para começar a investir pouco dinheiro com segurança, basta abrir o app do PAN e clicar na aba de investimentos. Em seguida, escolha o valor que você pretende aplicar e pronto. Seu dinheiro já está rendendo – e bem mais do que na poupança.