Eles começaram vendendo lareiras. Hoje, faturam R$ 22 milhões no Instagram com móveis de jardim

Para Mateus Ferrareto, 25 anos, e Rubens Stuque, 27 anos, a venda de móveis vai além do tradicional mercado B2B. Fundada em 2020, no interior de São Paulo, a Eco Flame Garden escalou suas vendas usando as redes socais como principal canal de venda.

O empreendimento trabalha com móveis de jardim de pronta entrega e tem foco no cliente final. Depois de faturar R$ 10 milhões no último ano, a expectativa é chegar a R$ 30 milhões em 2022. Até outubro deste ano, o faturamento foi de R$ 22 milhões.

Cerca de 90% das vendas da Eco Flame Garden são realizadas no direct do Instagram, algo impossível para muitas marcas — inclusive para as líderes deste mercado.

“Nossos concorrentes são todos voltados para o B2B, enquanto nós crescemos vendendo diretamente para o cliente final. Ou seja, quando entrarmos de cabeça nesse mercado, nosso potencial de escalar é gigantesco”, diz o engenheiro e sócio-fundador Rubens Stuque.

Os empreendedores trabalhavam juntos em uma construtora quando identificarem uma demanda por lareiras em ambientes externos. O primeiro produto desenvolvido foi um tacho, uma espécie de cuia de ferro para colocar lenha. O investimento inicial foi de R$ 2,5 mil.

Com apenas um produto no portfólio, os empreendedores faturaram R$ 10 milhões no primeiro ano.

"Antes a gente trabalhava com obras, construção, era outro tipo de comunicação e um trabalho físico completamente diferente. Com as lareiras nós percebemos que o foco deveria ser o cliente. Nós ganhamos escala e produzimos móveis para atender as demandas do cliente", diz Stuque.

Como funciona

A Eco Flame Garden consegue vender móveis de qualidade com preços mais acessíveis. Para chegar aos valores competitivos, as peças são pré-fabricadas, a margem de lucro é reduzida e os contratos com os fabricantes são mais em conta, graças ao volume de demanda.

“Quando conversamos com nossos fabricantes, descobrimos que demandamos mais matéria-prima deles do que concorrentes de peso. Nesse ritmo, acreditamos que um dia podemos nos tornar uma Decathlon dos móveis outdoor”, explica o arquiteto e sócio-fundador Mateus Ferrareto.

Hoje, além dos tachos, a Eco Flame vende pufes, lareiras de mesa, suporte para lenha, champanheira, redes, poltronas, mesas laterais, almofadas, tapetes flutuantes e caminhas para pets.

Outro diferencial é a pronta entrega para todo o país. Em São Paulo, por exemplo, qualquer móvel chega em até dois dias úteis ao destinatário. Para o resto do Brasil, o prazo de entrega é de sete dias. Todos os pedidos saem do centro de distribuição em Salto, interior de São Paulo.

Com preços mais atrativos e entregas mais rápidas, o tíquete médio dos clientes é alto, variando de R$ 6.500 a R$ 8.900 por compra.

Quais são os planos da empresa

O empreendimento está abrindo lojas físicas e começa atender o tradicional mercado B2B.

Desde agosto, o negócio desenvolve produtos e processos específicos para avançar em hotelaria e revenda, além de negociar a exportação para clientes em Miami e Dubai.

No setor hoteleiro, a Eco Flame Garden já está presente na rede Carmel, Fasano Boa Vista, Bendito Cacao Resort & Spa, Six Senses Botanique, Cabana Home e Pousada Villas Taturé.

Somadas todas essas frentes, a expectativa é que o faturamento com B2B seja três vezes maior em relação ao B2C em 2023.

A Eco Flame também começa a ganhar o mundo físico. Cinco lojas físicas já foram abertas em:

São Paulo

Rio de Janeiro

Campinas

Curitiba

Porto Alegre

A expectativa é inaugurar pontos de vendas em Belo Horizonte, Florianópolis, Brasília, Fortaleza e Recife ainda em 2022.

“As lojas físicas são consequência de um digital bem feito. O físico não compete com o digital, onde se concentram as vendas, mas ajuda a dar credibilidade ao produto. Muitos clientes gostam de ver ao vivo, experimentar, para depois fazer a compra online. Acreditamos no poder do ‘omnichannel’”, diz Stuque.

