Promoção da Latam oferece passagens aéreas por 89 reais e taxas inclusas

A Latam Brasil anunciou passagens com preços promocionais para o segundo semestre deste ano – e há opções por até 89 reais, com taxas inclusas, entre Rio de Janeiro (RJ) e Vitória (ES). E essa ação valerá até segunda-feira, 28, com tarifas reduzidas para voos nacionais e internacionais, que podem ser compradas por meio do resgate de pontos do programa de fidelidade e com pacotes de viagens.

No caso de viagens para fora do país, a companhia aérea oferece visitas a Santiago, no Chile, a 893 reais, partindo de São Paulo (SP). Também há outras opções, como Montevidéu, no Uruguai, oferecido a 1.330 reais; Lisboa, em Portugal, oferecido a 2.106 reais; e Paris, na França, oferecido a 2.331 reais. E todos os valores anunciados já incluem os trechos de ida e volta, além de taxas aeroportuárias.

Por fim, foram incluídas novas rotas nas condições especiais, o que, de acordo com a própria companhia aérea, revela a “visão mais otimista com o avanço da vacinação contra covid-19”. Sendo assim, há opção de voar ao Recife (PE), a Maceió (AL) ou Natal (RN) saindo do aeroporto Galeão, na capital fluminense. E, de São Paulo (SP) a Maceió (AL), ainda há trechos oferecidos a 275 reais, já com taxas.

Viagens grátis a profissionais da saúde

Além das condições especiais para passagens, a Latam Brasil prorrogou o programa Avião Solidário, que, desde março de 2020, oferece transporte gratuito dos profissionais da saúde que atuam no combate da covid-19 – e que continuará valendo até dia 30 de setembro. E, desde que essa ação começou a valer, já foram beneficiados 1,6 mil médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e demais especialistas.

Para participar do Avião Solidário, os interessados devem se apresentar às lojas da companhia aérea nos aeroportos com até duas horas de antecedência aos voos, apresentar documento profissional, carta que comprove o motivo da viagem e pagar a taxa de embarque (não há nenhum outro custo). Também são creditados 1.000 pontos para o programa de fidelidade Latam Pass a cada trecho voado.